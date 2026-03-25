Wall Street progresse, les investisseurs misant sur une désescalade au Proche-Orient

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* Les actions d'Arm bondissent: la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent après que SpaceX pourrait déposer un dossier d'introduction en bourse cette semaine

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes en hausse alors que les prix du pétrole baissent

(Mises à jour avec les prix de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi, les prix du pétrole ayant chuté alors que l'Iran examinait une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, alimentant les espoirs des investisseurs quant à une désescalade au cours de la quatrième semaine d'une guerre qui a perturbé les flux énergétiques mondiaux et alimenté les inquiétudes en matière d'inflation.

Abbas Araqchi, ministre iranien des affaires étrangères , a déclaré que les hautes autorités examinaient les propositions, mais il a ajouté que les échanges de messages par l'intermédiaire de médiateurs n'équivalaient pas à des négociations et que Téhéran n'avait pas l'intention d'engager des pourparlers avec les États-Unis.

Dans un premier temps, l'Iran a déclaré qu'il considérait les propositions américaines transmises par le Pakistan comme excessives et a exigé la souveraineté sur le détroit d'Ormuz.

Les messages contradictoires ont conduit à des transactions boursières agitées au cours de la journée, a déclaré Michael James, vendeur d'actions chez Rosenblatt Securities: "Les nerfs sont à vif, le sentiment et les gros titres étant à l'origine d'une grande partie de l'action du marché."

Tout signe de communication entre les pays a rendu les investisseurs optimistes, suite aux signaux indiquant que Washington cherchait à obtenir un cessez-le-feu et à rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des cargaisons mondiales de pétrole.

"L'optimisme est de mise, car la proposition et la contre-proposition ouvrent la voie à de nouvelles négociations", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

Tant qu'il n'y aura pas de clarté sur la date de fin de la guerre, M. Goldman s'attend à ce que "la volatilité reste élevée compte tenu de l'impact de la hausse des prix du pétrole sur l'inflation."

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 35,60 points, soit 0,54%, pour terminer à 6 591,97 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 169,73 points, soit 0.77%, pour atteindre 21 931,62. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 306,42 points, soit 0,66%, à 46 430,48.

Au cours de la séance de mercredi, le secteur de l'énergie

.SPNY a été le plus faible des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500. Les secteurs des matériaux .SPLRCM et de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont été les plus performants.

Les prix du pétrole ayant baissé de plus de 2% , les actions des sociétés qui dépendent fortement du carburant se sont redressées. Les croisiéristes, dont Norwegian Cruise Line

NCLH.N , ont fortement progressé, de même que les compagnies aériennes, l'indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines

.SPCOMAIR surperformant le marché plus large.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a atteint son plus haut niveau en deux semaines au cours de la séance.

Les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont fortement progressé après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'intelligence artificielle qui devrait rapporter des milliards de dollars de revenus . Il s'agit de la plus forte hausse de l'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX . Parmi les autres fabricants de puces en hausse figurent Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O . Les actions de Nvidia NVDA.O ont également augmenté.

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres sociétés spatiales ont également progressé, notamment Rocket Lab RKLB.O , Intuitive Machines LUNR.O et EchoStar SATS.O . La flambée des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt . Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés ne prévoient plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées aux États-Unis de JD.com JD.O et d'Alibaba BABA.N ont augmenté après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté l'industrie des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix . Robinhood Markets HOOD.O s'est redressé après que la plateforme d'échange a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .