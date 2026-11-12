Wall Street progresse légèrement, tandis que Nvidia recule après la démission de son directeur général

Jeudi, les actions américaines ont effacé leurs pertes en début de séance pour terminer en légère hausse, alors même que le titre de Nvidia NVDA.O reculait suite à la démission de son directeur général, Jensen Huang. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est repassé au-dessus de la barre des 5 %.

Nvidia a annoncé que Colette Kress, directrice financière, assurerait l’intérim à la tête de l’entreprise pendant que celle-ci recherche un successeur permanent. L’action Nvidia était en baisse d’environ 4 %, mais s’éloignait de ses plus bas niveaux de la journée.

La démission de Jensen Huang soulève des questions quant à l’avenir du fabricant de puces et à l’essor de l’IA. Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles Jensen Huang aurait eu une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin.

Les actions de son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O ont progressé de 7 %. Celles de Broadcom AVGO.O ont augmenté de 5,4 %, tandis que celles d’Intel INTC.O sont restées stables.

Les entreprises technologiques chinoises qui utilisent les puces Nvidia pour leurs modèles d’IA ont fortement chuté. Alibaba BABA.K a perdu 7,1 % sur les marchés américains, tandis que Tencent 0700.HK avait reculé de 2,6 % plus tôt dans la journée. Certains investisseurs craignent que Washington ne restreigne l’accès aux centres de données offshore équipés des processeurs les plus avancés.

LÉGÈRE HAUSSE DES INDICES

Les trois principaux indices boursiers américains ont toutefois légèrement progressé, l’indice des semi-conducteurs .SOX gagnant 0,2 % après avoir inversé ses baisses matinales. L’indice mondial des actions est resté stable.

"Le marché a plutôt bien digéré cette nouvelle. On constate que certaines pertes de Nvidia ont été compensées par les gains de ses concurrents", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

"Quant à l’avenir de Nvidia, de nombreuses inconnues subsistent concernant toute cette affaire", a-t-il ajouté. "Assistons-nous aujourd’hui au creux de la vague? D’autres mauvaises nouvelles vont-elles être annoncées et faire chuter à nouveau le cours de l’action? Telle est la question existentielle qui se pose aujourd’hui concernant Nvidia."

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 210,10 points, soit 0,40 %, pour atteindre 52 696,65, le S&P 500 .SPX a gagné 21,99 points, soit 0,29 %, à 7 641,10 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 79,16 points, soit 0,31 %, à 25 545,34.

L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a légèrement reculé de 0,02 point à 1 121,13. L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,23 %. Il a atteint son plus haut niveau depuis août.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n'avaient pas besoin d'un accord avec l'Iran . Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 7,73 points de base pour s'établir à 5,066 %.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR a légèrement baissé.

LE DOLLAR POURSUIT SA HAUSSE

L'indice du dollar américain a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois, les investisseurs continuant d'évaluer les anticipations de hausse des taux américains.

Les opérateurs jugent probable une hausse des taux par la Réserve fédérale en décembre.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,26 % à 103,14, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,25 % à 1,1061 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,08 % à 159,9.

Le brut américain CLc1 a progressé de 0,32 % à 86,81 dollars le baril et le Brent LCOc1 a grimpé à 93,82 dollars le baril, en hausse de 1,14 %.