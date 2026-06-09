Wall Street progresse grâce à la remontée des valeurs technologiques et à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,76%, S&P 500 +0,73%, Nasdaq +0,76%

* L'indice Russell 2000 progresse de 1,8%

* Applied Digital en hausse après la signature d'un bail de 5,2 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA

* Les données sur les prix à la consommation et l'entrée en bourse de SpaceX sont à surveiller cette semaine

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les valeurs technologiques ayant rebondi pour la deuxième journée consécutive après la chute de la semaine dernière, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a soutenu le moral des investisseurs.

Les actions des fabricants de puces Intel INTC.O , Broadcom

AVGO.O et Micron Technology MU.O ont gagné entre 1,5% et 3,2%.

Applied Digital APLD.O a bondi de près de 11% après avoir signé un contrat de location de centre de données dédié à l'IA d'une valeur de 5,2 milliards de dollars avec un hyperscaler basé aux États-Unis.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 2,3%, tandis que l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 0,7%.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont été sous pression la semaine dernière, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont ravivé les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier chez les fabricants de puces, qui ont fortement rebondi cette année.

"La raison pour laquelle je pense que le marché tient plutôt bien le coup est que les analystes n'ont pas encore fini de revoir leurs prévisions à la hausse", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Malgré les inquiétudes liées aux hausses de taux d'intérêt, à l'inflation et à l'incertitude au Moyen-Orient, les solides prévisions de bénéfices, en particulier pour les valeurs technologiques, ont poussé les marchés à la hausse, a ajouté Ken Mahoney.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD enregistrant la plus forte hausse, avec une progression de 1,6%.

Les actions Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ont chacune progressé d'environ 2%, contribuant à la hausse de 1,4% de l'indice des services de communication .SPLRCL .

L'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir cessé leurs attaques mutuelles après un appel du président américain Donald Trump, revenant ainsi à un cessez-le-feu fragile annoncé le 8 avril.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2%, effaçant la majeure partie des gains de la séance précédente, même si la prudence persistait, les efforts diplomatiques n'ayant pas encore abouti à un accord de paix durable et le détroit d'Ormuz restant fermé. O/R

À 9h42 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 383,86 points, soit 0,76%, à 51.169,87, le S&P 500 .SPX a gagné 54,33 points, soit 0,73%, à 7.460,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 196,75 points, soit 0,76%, à 26.126,41.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a grimpé de 1,8%.

L'optimisme entourant l'IA et les fortes perspectives de croissance ont soutenu la progression record de Wall Street ces dernières semaines, les investisseurs se tournant désormais vers des introductions en bourse très attendues, notamment celles de SpaceX et d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

L'entrée en bourse de SpaceX vendredi, avec une valorisation de 1.750 milliards de dollars, pourrait toutefois constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. SpaceX, la société d'Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, seront suivies de près afin de dégager de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

Un rapport sur l'emploi plus solide que prévu a renforcé vendredi les craintes d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. Les traders tablent sur une probabilité de 43% d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres titres en vue, le développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O a bondi de près de 40% après que GSK GSK.L a accepté de racheter la société pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis des années, valorisant Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40% par rapport au dernier cours de clôture du titre.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,16 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,99 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 94 nouveaux plus hauts et 48 nouveaux plus bas.