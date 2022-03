Wall Street: profite de la vigueur de l'énergie, jusqu'ici information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin dans un contexte de marché toujours dominé par l'envolée des cours du brut, une tendance de fond qui commence néanmoins à inquiéter les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent d'environ 0,6%, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Une semaine après le début de l'offensive russe en Ukraine, le pétrole reste au coeur des préoccupations du marché, qui se demande si l'impact des sanctions prononcées contre Moscou ne risque pas d'entraîner un choc énergétique susceptible de peser in fine sur la croissance.



Le cours du pétrole brut léger américain et du Brent de mer du Nord restent orientés à la hausse jeudi, après avoir atteint un peu plus tôt leurs plus hauts niveaux depuis la crise financière.



Ce renchérissement profite pour l'instant au compartiment de l'énergie, qui s'est adjugé plus de 30% depuis le début de l'année, quand le prix du baril a grimpé de près de 47% dans l'intervalle.



La question est désormais de savoir où se situe le seuil de douleur en matière de coûts de l'énergie, au-delà duquel les grands groupes industriels seront contraints de revoir à la baisse leurs prévisions de résultats.



Au chapitre macroéconomique, des chiffres du Département du Travail publiés une heure avant l'ouverture ont montré que la productivité non-agricole avait rebondi de 6,6% aux Etats-Unis au quatrième trimestre en rythme annualisé.



Cet indicateur n'a pas eu beaucoup d'impact sur le dollar, qui évolue peu face à l'euro, ni sur le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, qui se replie légèrement à 1,8590%.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a pour sa part diminué à 215.000, contre 233.000 la semaine passée, ce qui confirme l'existence d'une tendance de fond favorable sur le marché de l'emploi.



Les intervenants sont maintenant dans l'attente de la parution, dans la matinée, de l'indice ISM dans le secteur tertiaire, attendu en hausse pour le mois de février.



Avec le reflux de la vague Omicron, la confiance dans les services devrait en effet avoir effacé son récent accès de faiblesse aux Etats-Unis.



Au moment de l'ouverture de Wall Street, les places boursières européennes évoluaient globalement dans le rouge, avec des pertes de 0,3% pour l'indice Euro STOXX 50 et de 0,6% pour le DAX.