Wall Street profite de la détente du pétrole, la tech reprend des couleurs

Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, tirée par l'accalmie sur le front du pétrole grâce aux espoirs diplomatiques et de nouveaux achats des actions technologiques qui viennent rassurer après la déroute de la semaine passée.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 1,21 %, l'indice Nasdaq prenait 0,81 % et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,62 %.

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