Wall Street : profite d'un rebond après 2 séances de baisse

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York termine en hausse jeudi après deux séances consécutives de baisse sur fond de regain d'inquiétudes concernant la croissance mondiale en raison de la dégradation de la situation sanitaire en Europe. En fin de séance, le Dow Jones gagne de 0,62%, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,12%. Les nouvelles négatives en provenance du Vieux Continent, où des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie sont contraints de se reconfiner en partie, sèment l'inquiétude sur les marchés depuis quelques jours. Les marchés américains semblent avoir entamé un véritable mouvement de consolidation et affichent leur crispation face à toute information susceptible de remettre en question leurs projections les plus optimistes. Certains intervenants s'inquiètent par ailleurs de propos tenus par Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale, dans la matinée. 'Malgré son optimisme concernant la reprise économique, le patron de la Fed a déclaré lors d'une interview que la banque centrale serait bien forcée, à un moment, de 'réduire progressivement le montant des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires' qu'elle a pu acheter', soulignent les équipes de Wells Fargo Advisors. Pour le gestionnaire d'actifs, ces déclarations renforcent les spéculations entourant une prochaine réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering'). La révision à la hausse de la croissance américaine au 4ème trimestre a permis de renverser la tendance baissière à l'oeuvre depuis le début de la semaine. L'économie des Etats-Unis a en effet augmenté de 4,3% sur les trois derniers mois de 2020, d'après la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, contre 4,1% en précédente lecture. Autre nouvelle encourageante, les inscriptions aux allocations chômage ont chuté lors de la semaine du 20 mars pour s'établir à 684.000, contre 781.000 la semaine précédente. Du côté des valeurs, Cisco s'inscrit en hausse de 2,1%, évoluant à contre-courant des marchés alors que Goldman Sachs est passé à l'achat sur la valeur. Ford gagne 1,5% après avoir annoncé la poursuite de son investissement massif dans la mobilité électrique, avec notamment de nouveaux projets pour ses usines de Valence, en Espagne. Boeing annonce que le Bell Boeing V-22 Osprey a enregistré plus de 600 000 heures de vol, et que sa flotte dépasse désormais 400 appareils, exploités par le United States Marine Corps, l'US Air Force, l'US Navy et la Japan Ground Self-Defense Force.

