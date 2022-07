Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: prises de risques minimes avant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 15:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin dans l'attente de la publication du seul indicateur économique du jour, l'indice ISM manufacturier, qui pourrait confirmer ou au contraire apaiser les craintes de récession aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains cèdent autour de 0,2%, signalant une ouverture prudente dans le sillage de la trajectoire des derniers mois.



Après une première moitié d'année cauchemardesque, qui a vu l'indice S&P 500 décrocher de plus de 21% en six mois, Wall Street devrait à nouveau débuter la première séance du troisième trimestre dans le rouge.



La prise de risques s'annonce en effet limitée avant la parution, en début de séance, de l'indice ISM manufacturier, attendu en net repli au mois de juin.



Les investisseurs savent qu'un indicateur meilleur que prévu pourrait être mal accueilli dans le sens où il serait susceptible de conforter la décision de la Fed de relever agressivement ses taux pour contrecarrer l'inflation.



A l'inverse, une statistique décevante viendrait renforcer le scénario d'une prochaine entrée en récession de l'économie américaine, une hypothèse de plus en plus redoutée par les marchés.



Dans de telles conditions, les intervenants ne semblent être en mesure de se raccrocher ni aux bonnes, ni aux mauvaises nouvelles.



'C'est en ce sens que l'indice ISM dévoilé aujourd'hui va faire office de test important', préviennent les équipes de Deutsche Bank.



Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans confirme son mouvement de repli en enfonçant largement la barre des 3%, dans un contexte de recherche de la qualité dû aux craintes d'une prochaine récession.



Malgré les inquiétudes autour de la croissance, les cours du pétrole tente un rebond, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui grimpe actuellement de plus de 2,7% à 108,6 dollars.