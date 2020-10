Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : prises de risques limitées en attendant Powell Cercle Finance • 06/10/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Les marchés américains devraient évoluer sans véritable tendance mardi en début de séance, les investisseurs restant prudents avant une nouvelle intervention de Jerome Powell, le président de la Fed, qui pourrait permettre d'affiner les intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 avance de 0,2%, mais le Nasdaq 100 Future recule de 0,2%, annonçant un début de séance incertain. Jerome Powell doit s'exprimer via webcast à 10h40 (heure de New York) devant la National Association for Business Economics (NABE) afin d'évoquer les perspectives économiques du pays. Le patron de la Fed avait tenu des discours jugé décevants ces dernières semaines en mettant surtout en évidence la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de relance budgétaire plutôt que d'accentuer le soutien monétaire. 'La Fed aimerait que le Congrès vote une rallonge aux mesures de soutien du printemps, mais à ce jour, les discussions sont dans l'impasse', rappelle-t-on chez Oddo BHF. Si les investisseurs s'attendent à ce que la politique monétaire américaine soit de nouveau assouplie, et encore plus longtemps qu'après la crise financière de 2008, ni la Fed, ni la BCE, n'ont pour l'instant fait un pas vers de nouvelles actions, fait toutefois remarquer l'intermédiaire parisien. 'On lira les minutes de leurs réunions (mercredi et jeudi) avec attention', souligne Oddo. Côté statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est encore creusé en août, à 67,1 milliards de dollars contre 63,4 milliards le mois précédent. Ce déficit, qui s'est donc aggravé de 5,9% d'un mois sur l'autre, se montre supérieur au consensus de marché, qui était de l'ordre de -66 milliards. Il s'agit du seul indicateur de premier plan au programme aujourd'hui. Hier, le S&P 500 avait bondi de 1,8% et le Nasdaq s'était envolé de 2,3% tiré vers le haut - comme à son habitude - par les titres Amazon (+2,4%) et Apple (+3,3%). Avant d'apprendre la semi-guérison de Donald Trump - qui n'est pas totalement 'sorti d'affaire' à en croire ses médecins - les indices new-yorkais avaient été bien aidés par Charles Evans, le patron de la Fed de Chicago, qui qualifie l'économie américaine 'd'étonnamment résiliente'.

