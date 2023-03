Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: prises de risques limitées en attendant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait se replier mercredi à l'ouverture dans l'attente de la publication de l'indice ISM manufacturier, qui pourrait apaiser ou au contraire renforcer les craintes de récession aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 0,2%, laissant entrevoir un repli modéré en tout début de séance.



Avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, l'attention des investisseurs se focalise sur les statistiques économiques, avec l'objectif de se faire une idée plus précise de l'état actuel de la conjoncture.



Dans ce contexte, les prises de risques devraient rester limitées en attendant la parution, peu après l'ouverture, de l'indice ISM mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière américaine.



L'ISM manufacturier, qui évolue depuis deux mois sous la barre fatidique des 50 points en raison d'une chute des nouvelles commandes, devrait avoir rebondi en février, sans toutefois revenir en territoire d'expansion.



Les investisseurs seront également très attentifs à la composante des prix acquittés, dont une poursuite du redressement viendrait raviver les craintes inflationnistes.



Depuis les statistiques parues la semaine dernière, les intervenants savent que des chiffres de l'inflation plus forts que prévu ne peuvent être que mal accueillis par les marchés dans le sens où ils sont susceptibles de conforter la Fed dans sa politique monétaire ultra-restrictive.



A ce titre, les incertitudes entourant l'évolution des taux de la Réserve fédérale américaine font à nouveau grimper les rendements obligataires du pays.



Le rendement des emprunts d'Etat à dix ans remonte au-delà de 3,95%, tandis que le dollar confirme son accès de faiblesse face à l'euro en revenant coter autour de 1,0670 par rapport à la monnaie unique.





