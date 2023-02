Wall Street: prises de risques évitées avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York recule modérément mercredi, les investisseurs évitant de prendre des risques à moins de trois heures des annonces très attendues de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,8% à 33.815,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède autour de 0,2% à 11.557,5 points.



Les investisseurs restent sur des charbons ardents dès qu'il est question de l'orientation de la politique monétaire de la Fed, toujours à la recherche du moindre indice leur permettant de préciser le calendrier de l'institution.



Les paris semblent en tout cas unanimes, ou presque, à l'approche du verdict de la banque centrale. Selon la plateforme FedWatch du CME, plus de 99% des traders misent sur une hausse de taux de 25 points de base.



Le ralentissement de l'économie américaine, attesté par les récents indicateurs, plaide en faveur d'un ralentissement du resserrement monétaire, tout comme le récent reflux de l'inflation.



Les signes de fébrilité les plus récents proviennent du marché de l'emploi et du secteur manufacturier.



Le secteur privé n'a ainsi créé que 106.000 emplois au mois de janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon l'enquête du cabinet de services en ressources humaines ADP.



Du côté de l'industrie, l'activité s'est contractée pour le troisième mois d'affilée en janvier, à en croire l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce matin.



Son indice ISM manufacturier est ainsi ressorti à 47,4 le mois dernier, contre 48,4 en décembre, alors que les économistes attendaient un repli plus limité, autour de 48.



En attendant les annonces de la Fed, le groupe de biotechnologies Amgen signe la plus forte baisse (-3,5%) de l'indice Dow Jones après des résultats trimestriels sans éclat.



Snap décroche lui de près de 12% après avoir dévoilé hier soir des résultats trimestriels en ligne avec le consensus, mais des prévisions inférieures aux attentes.



AMD est l'un des rares soutiens à la cote avec un gain de plus de 6% après s'être dit confiant, à l'occasion de ses trimestriels, dans sa capacité à gagner des parts de marché cette année.



Sur le marché des Treasuries, le rendement du papier à dix ans recule en direction de 3,49%, les investisseurs se mettant sur la touche dans l'attente de la réunion de la Fed.



Sur celui de l'énergie, le baril de brut léger américain lâche 0,7% à 78,3

dollars suite à l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.