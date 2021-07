Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : prises de profits après les récents records Cercle Finance • 06/07/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert globalement en baisse mardi, les valeurs industrielles et financières étant notamment victimes de prises de bénéfices après leurs gains importants des derniers mois. Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones recule de 1,1% à 34.395,9 points, tandis que le Nasdaq Composite sort tout juste la tête de l'eau en grignotant moins de 0,1% à 14.643,1 points. Après le long week-end d'Independence Day, les intervenants semblent décidés à prendre quelques bénéfices suite à la litanie de records qui avaient été inscrits vendredi dernier sur les marchés américains. Pour mémoire, le premier semestre de l'année s'est soldé par des gains de plus de 14% pour le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - qui évolue désormais en territoire record. 'Nous ne serions pas surpris que le rythme de l'ascension des marchés et leur volatilité tendent à se normaliser lors de la seconde partie de l'année, alors que nous entamons la deuxième année du rally boursier', souligne Mike Gibbs, l'un des stratèges de Raymond James. L'analyste fait remarquer que le S&P 500 n'a jamais subi de séquence baissière de plus de 5,7% cette année, alors que des phases de repli allant entre 7% et 12% sont tout à fait habituelles, voire 'saines', dans des marchés non-baissiers. Le compartiment financier est particulièrement délaissé aujourd'hui (-2,1%) après avoir été ces derniers mois l'un des principaux bénéficiaires du 'reflation trade' qui a favorisé les valeurs les plus exposées à la reprise de l'activité et à la remontée de l'inflation. Le secteur des matières premières (-1,9%) subit aussi de lourds dégagements après avoir été recherché au cours de la première moitié de l'année. La publication de l'indice ISM des services n'a pas permis de relancer la tendance car l'activité dans le secteur tertiaire s'est nettement contractée, de 64 vers 60,1 en juin, un repli particulièrement décevant. Mais le fait marquant de ce mardi reste peut-être la soudaine correction du pétrole, qui s'enfonce de presque 2% avec un baril qui passe sous les 74 dollars après avoir flirté un peu plus tôt avec des plus hauts depuis 2014. Le secteur de l'énergie marque le coup, avec des replis de 2,9% pour ExxonMobil et 2,1% pour Chevron.

