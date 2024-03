Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: prises de profits après les derniers records information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin suite à ses nouveaux records de la veille, sous le coup de prises de bénéfices et du plongeon attendu de Nike dans la foulée de ses résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains marquent un peu le pas après une semaine fructueuse, à l'issue de laquelle les indices ont mis fin à deux semaines de consolidation pour repartir en nette hausse.



Le Dow Jones et le Nasdaq affichent à ce stade des gains hebdomadaires de l'ordre de 2,7%, portés par le ton toujours aussi rassurant de la Réserve fédérale.



L'hypothèse de trois baisses de taux aux Etats-Unis cette année a été confortée mercredi par les dernières déclarations du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.



Mais quelques prises de profits devraient être favorisées par les résultats trimestriels de Nike, qui a déçu les investisseurs avec des prévisions inférieures aux attentes.



Le titre était sanctionné par une baisse de plus de 5% en cotations avant-Bourse.



'Le groupe traverse une période de transition', réagissent ce matin les analystes de Jefferies.



'Le rythme de l'innovation ralentit et l'équipe de direction reconnaît elle-même la nécessité d'accélérer le lancement de nouveautés', souligne le bureau d'études.



'Beaucoup de nominations ont eu lieu avec l'objectif d'accentuer la vitesse d'arrivée des produits sur le marché et la productivité, mais ces changements vont mettre du temps à porter leurs fruits', conclut Jefferies.



Symbole de ce mouvement de prises de bénéfices, Reddit devrait ouvrir en baisse vendredi matin après avoir flambé de plus de 48% hier pour son premier jour de cotation.



Aucun indicateur ne figure au programme de la journée.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.