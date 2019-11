Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : prises de position limitées en fin de matinée Cercle Finance • 14/11/2019 à 16:40









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains sont quasiment inchangés jeudi, les investisseurs reprenant un peu leur souffle au terme d'une série ayant porté les indices new-yorkais à des niveaux records. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones est parfaitement stable, autour de 27.775,9 points, tandis que le Nasdaq Composite rétrocède 0,1% à 8468,9 points. Wall Street vient d'aligner un feu d'artifices de records absolus à la faveur de neuf séances consécutives de hausse, soutenue notamment par l'espoir d'un prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. 'Le ministre chinois du commerce a d'ailleurs indiqué que Washington et Pékin étaient en plein milieu de discussions 'en profondeur' en vue de la signature d'un accord', fait valoir un opérateur. 'Le responsable chinois a toutefois mis en évidence la nécessité que les Etats-Unis reviennent sur certaines majorations de droits de douane avant de pouvoir parvenir à un accord', tempère-t-il. Au chapitre économique, les premières statistiques du jour n'ont pas suscité beaucoup de réaction. Le Département du Travail a dévoilé ce matin des prix à la production en hausse de 0,4% en octobre aux Etats-Unis, contre 0,3% anticipé. Le Département du Travail a en revanche surpris avec l'annonce de 14.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage (à 225.000) à l'issue de la semaine close le 9 novembre, alors que le consensus ne tablait que sur 3000 dossiers. Côté valeurs, Walmart s'adjuge 2,7% après avoir fait mieux que prévu au 3ème trimestre, aussi bien en termes de bénéfice net que de ventes à périmètre comparable. Cisco prend lui le chemin de la baisse (-5,2%) suite à l'annonce de perspectives d'activité jugées décevantes, sur fond de montée des incertitudes économiques.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.