Wall Street: prises de bénéfices avant l'ISM des services

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mardi, prolongeant son mouvement de repli de la veille alors que les investisseurs attendent le seul indicateur économique du jour, l'ISM des services.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,3% e 0,4%, annonçant un début de journée dans le rouge.



Les intervenants de marché prendront connaissance en tout début de séance de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur des services, avec l'espoir qu'il confirme la bonne santé actuelle de l'économie américaine.



Dans l'attente de la réunion de la Fed, qui se tiendra la semaine prochaine, l'attention des investisseurs se concentre sur les statistiques afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture.



Dans ce contexte, les opérateurs espèrent pouvoir prendre connaissance de données ni trop bonnes, ni trop mauvaises, permettant de confirmer le scénario d'une baisse des taux de la Fed dès le printemps prochain.



Le consensus attend l'ISM des services à 52,3 pour le mois de novembre, contre 51,8 en octobre, signe que le secteur tertiaire continue de croître à la différence de la contraction qui frappe l'industrie manufacturière.



En attendant, les investisseurs pourraient préférer prendre quelques bénéfices après cinq semaines consécutives de hausse qui ont porté les indices non loin de leurs plus hauts annuels.



Les analystes soulignent toutefois que l'indice S&P 500 semble se heurter sérieusement depuis quelques séances à une résistance technique située autour de 4600 points, qui correspond à son sommet annuel.



'Si les bears ont été pris au dépourvu et probablement épuisés par le rallye de novembre, les bulls doivent actuellement éprouver un sentiment de solitude à l'idée de tenter une seconde fois de franchir le Rubicon des 4600', prévient ainsi Florian Ielpo, analyste chez Lombard Odier Asset Management.





