Wall Street: prises de bénéfices après la hausse d'octobre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé un mois d'octobre faste sur une note négative lundi, le Dow Jones ayant reculé de 0,4% à 32733 points et le Nasdaq Composite, de 1% à 10988 points, ce qui a ramené leurs gains mensuels respectifs aux environs de 14% et 4%.



Les investisseurs semblaient vouloir prendre leurs bénéfices, compte tenu de l'imminence de la réunion de la Fed qui s'ouvrira ce mardi et devrait se solder mercredi par une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, pourrait en outre signaler qu'une hausse plus modeste de 50 points de base pourrait être à l'ordre du jour en décembre.



En attendant le verdict de la Fed, les rendements obligataires sont repartis timidement à la hausse : le taux à 10 ans a ainsi repris cinq points de base à 4,05%, après être brièvement retombé sous le seuil des 4% vendredi.



L'attentisme l'emportait par ailleurs avant la publication, vendredi, des chiffres mensuels des créations d'emplois aux Etats-Unis, pour lesquels les économistes attendent en moyenne 242.000 postes supplémentaires en octobre après les 263.000 de septembre.



Côté valeurs, Caterpillar a cédé 1,3%, pénalisé par un abaissement du conseil d'UBS qui évoquait un profil risque/rendement bien équilibré aux niveaux actuels du titre du constructeur d'équipements de chantiers.



Loews Corp a perdu 1,7%, après la publication par le conglomérat -présent dans l'assurance, l'hôtellerie et l'énergie- d'un bénéfice net de 130 millions de dollars au titre du troisième trimestre, soit un BPA en baisse de plus d'un quart à 0,54 dollar.