Wall Street: prises d'initiatives limitées sur les marchés information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait faire du surplace lundi matin, dans un marché peu animé où la prudence domine à l'entame de la semaine la plus chargée de la saison des résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre ou sur des pertes modérées, suggérant une ouverture sur une note irrégulière.



Les investisseurs se préparent à une semaine chargée avec une avalanche de résultats dans le secteur technologique, entrecoupés de plusieurs indicateurs dont l'estimation initiale du PIB de premier trimestre.



Les publications des poids-lourds Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon seront particulièrement scrutées, alors que les investisseurs se posent de plus en plus de questions sur la santé de l'économie américaine.



'Une récession est très clairement en train de se matérialiser si l'on se fie à l'accès de faiblesse qui caractérise actuellement les marchés des semi-conducteurs, de l'automobile, des équipements télécoms et des dépenses technologiques des entreprises', prévient ce matin un analyste.



Sachant qu'Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon représentent à eux quatre près de 14% du S&P 500 et un quart du Nasdaq Composite, toute surprise, dans un sens ou dans l'autre, risque d'impacter fortement la tendance.



De manière générale, la semaine s'annonce comme la plus chargée de la saison des résultats aux Etats-Unis avec un total de 180 composantes du S&P 500, dont 14 de l'indice Dow Jones, devant publier leurs chiffres.



Les sociétés ayant déjà publié ont, pour 76% d'entre elles, affiché des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, selon FactSet, à comparer à une moyenne de 77% sur cinq ans.



La semaine sera également marquée par la parution, jeudi, de la première estimation de la croissance américaine sur les trois premiers mois de l'année.



Le consensus table sur une croissance de 2% en rythme annualisé de la première économie mondiale sur les trois premiers mois de 2023, contre +2,6% au quatrième trimestre 2022.



'La fermeté du marché du travail, le haut niveau de profitabilité des entreprises, l'absence de surendettement des ménages peuvent laisser penser qu'une récession est évitable, mais le risque récessif a certainement monté au cours des derniers semaines', avertissent les économistes d'Oddo BHF.