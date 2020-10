Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pression à la vente sur les technologiques Cercle Finance • 30/10/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Après son rebond de la veille, Wall Street devrait retomber à l'ouverture vendredi, victime des résultats décevants de plusieurs grands noms de la technologie, dont Apple, Amazon et Facebook. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futures sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 0,8%, annonçant un début de séance défavorable. Si les grandes valeurs technologiques américaines jouent incontestablement le rôle de locomotives des marchés depuis quelques mois, leurs dernières publications ont déçu. La baisse d'Apple après l'annonce, jeudi soir, de résultats trimestriels décevants notamment dus à des ventes d'iPhones inférieures aux prévisions devrait en particulier peser sur le Nasdaq. Amazon est lui aussi attendu dans le rouge après avoir prévenu que ses coûts liés à la pandémie s'envoleraient pour atteindre quatre milliards de dollars au cours du quatrième trimestre, contre 2,5 milliards au cours des trois mois précédents. En vue également, Facebook devrait ouvrir en léger repli malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et supérieur au consensus. A contrario, Alphabet, la maison-mère de Google, devrait braver la tendance et bondir de 8% à l'ouverture suite à la publication de résultats meilleurs que prévu, marqués notamment par un vigoureux rebond des recettes publicitaires. Reléguées au second plan par les résultats, les statistiques économiques continuent pourtant de témoigner du redressement continu de l'économie américain, illustré hier par une hausse record du PIB américain de troisième trimestre. Publiées ce matin, les dépenses de consommation des ménages ont ainsi augmenté de 1,4% en septembre par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce, une hausse supérieure aux attentes des économistes. Par ailleurs, leurs revenus se sont accrus de 0,9%, une progression dépassant là aussi le consensus. Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.