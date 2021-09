Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : presque étale après une semaine sans relief information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir la séance de vendredi sans grand changement, dans des échanges qui s'annoncent relativement creux à l'image du manque d'entrain qui a caractérisé toute la semaine boursière. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent soit autour de l'équilibre, soit en baisse de 0,1%, signalant un début de séance sans véritable tendance. Porté par de solides résultats d'entreprise et la patience manifestée par la Réserve fédérale dans son changement de cap, l'indice S&P 500 a bondi de plus de 12% au cours des six derniers mois. Mais la vitesse et l'ampleur de ce rally haussier semblent désormais limiter le potentiel de progression de marchés qui manquent cruellement d'éléments incitatifs à l'heure actuelle. Depuis le début de la semaine, le S&P n'a progressé que de 0,3%, la faute à des indicateurs mitigés qui n'ont pas permis d'en savoir beaucoup plus sur la santé de l'économie américaine. Pour l'essentiel, les bonnes nouvelles semblent déjà bien intégrées dans les cours et les investisseurs peinent à trouver des raisons pour aller plus haut après la cascade de records inscrits pendant l'été. La Fed tiendra la semaine prochaine un comité de politique monétaire (FOMC) très attendu, qui pourrait préparer les esprits à une réduction de ses rachats d'actifs mensuels ('tapering'). Les marchés semblent également manquer de direction en attendant la parution, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance du consommateur américain de l'Université du Michigan, qui avait fortement chuté en août avec la vague du variant Delta. 'Cette vague ayant amorcé son reflux depuis une dizaine de jours, le moral des consommateurs pourrait commencer à s'en ressentir favorablement', pronostiquent les économistes d'Oddo BHF. La séance sera par ailleurs animée par l'arrivée à échéance de toute une série de contrats d'options et de futures, les fameuses 'quatre sorcières', ce qui constitue une source habituelle de volatilité.

