Wall Street: préoccupé par les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a accentué son repli jeudi, dans un contexte voyant les grandes banques centrales diminuer leur soutien à l'économie. Le Dow Jones a lâché plus de 2,2% à 33202 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de plus de 3,2% à 10811 points.



Le communiqué publié la veille par la Fed et la conférence de presse donnée par son président Jerome Powell avaient déjà brisé l'élan de Wall Street en renforçant les anticipations de nouveaux relèvements de taux par la Réserve fédérale l'an prochain.



La Banque d'Angleterre et la BCE lui ont emboité le pas ce jeudi, ayant toutes deux décidé de rehausser leurs directeurs respectifs de 50 points de base, Christine Lagarde ayant en outre indiqué prévoir de nouvelles hausses à venir compte tenu des perspectives d'inflation.



'Le programme de quantitative tightening est enfin lancé en zone euro', notait-on en outre chez Sunny AM. 'L'accent sera mis dès l'année prochaine sur les retraits de liquidité via la réduction significative de la taille de son bilan au rythme de 15 milliards par mois'.



Le moral des investisseurs a aussi pâti des données américaines du jour : la production industrielle a diminué de 0,2% le mois dernier, tandis que les ventes de détail se sont tassées de 0,6%, des performances dans les deux cas, inférieures aux consensus.



Par ailleurs, les indices d'activité manufacturière Empire State et Philly Fed ont envoyé des signaux contradictoires pour le mois de décembre, puisque le premier est retombé en terrain négatif à -11,2, alors que le second s'est redressé pour s'établir à -13,8.



Se distinguant dans ce contexte déprimé, Lennar s'est adjugé 3,8%, après la publication par le constructeur résidentiel d'un BPA ajusté en augmentation de 15% au titre de son dernier trimestre 2021-22, pour des revenus en croissance de 21%.