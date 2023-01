Wall Street: première salve de résultats globalement saluée information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est parvenue à finir dans le vert au terme d'une séance de vendredi dominée par une première salve de trimestriels : le Dow Jones a pris 0,3% à 34303 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,7% à 11079 points.



JPMorgan Chase a terminé sur un gain de 2,5%, après que la première banque des Etats-Unis a fait état d'un bénéfice net en hausse de 6% à 11 milliards de dollars, et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit de 2,3 milliards sur la période.



'L'économie américaine fait preuve actuellement de vigueur, les ménages continuant de dépenser leurs surplus et les entreprises affichant une bonne santé', commentait son PDG Jamie Dimon, tout en reconnaissant les nombreux vents contraires persistants.



De même, les opérateurs ont réservé un accueil favorable aux publications de ses pairs Citigroup (+1,7%), Bank of America (+2,2%) et Wells Fargo (+3,3%), mais ont clairement délaissé celle de la compagnie Delta Airlines (-3,5%).



Toujours dans l'actualité des valeurs, Tesla a cédé 0,9% après que le constructeur de voitures électriques a diminué les prix de vente de ses principaux modèles aux Etats-Unis comme en Europe, une semaine après une décision similaire en Chine.



Au chapitre économique, la confiance du consommateur américain a poursuivi son amélioration en janvier, au vu de l'indice de l'Université du Michigan ressorti à 64,6 en version préliminaire ce mois-ci, contre 59,7 en décembre.



Plus tôt dans le courant de la matinée, les prix américains à l'importation ont affiché une hausse de 3,5% (+1,9% hors produits pétroliers) et ceux à l'exportation se sont accrus de 5% (+4,4% hors produits agricoles) en décembre 2022 en variation annuelle.