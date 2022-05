Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: Powell va-t-il faire refluer la volatilité? information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse mardi matin, les investisseurs revenant à l'achat sur les actions à quelques heures d'une intervention très attendue de Jerome Powell, le président de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains prennent entre 1% et 2%, annonçant une ouverture dans le vert.



Vivement secouées ces dernières semaines, les places boursières américaines espèrent que le patron de la Réserve fédérale saura leur remettre un petit peu de baume au coeur aujourd'hui.



Jerome Powell doit s'entretenir dans l'après-midi avec Nick Timiraos, un journaliste du Wall Street Journal, à l'occasion d'une journée de rencontres organisée par le quotidien financier à New York.



S'il devrait de nouveau insister sur la priorité absolue donnée au reflux de l'inflation, il pourrait aussi s'employer à tempérer la volatilité actuelle des marchés en insistant, par exemple, sur la nécessité de ne pas trop heurter la croissance.



Wall Street avait réussi à regagner du terrain vendredi lorsque le président de la Fed avait écarté, lors d'une interview accordée à une station de radio, une éventuelle hausse de taux de 75 points de base.



Depuis le relèvement de 50 points de base de l'institution décidée le 5 mai dernier, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a toutefois perdu près de 7%.



Si l'intervention de Powell pourrait apporter un peu de clarté, il n'est pas certain qu'il fournisse aux investisseurs toutes les informations qu'ils espèrent face au ralentissement inéluctable de la croissance.



S'agissant des indicateurs, la progression conforme aux attentes des ventes au détail en mai (+0,9%) n'a pas apporté beaucoup d'enseignements, si ce n'est pas la récente poussée de l'inflation ne pèse pas encore sur les dépenses des américains.





