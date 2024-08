Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Powell va devoir marcher sur des oeufs information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur un mode haussier mais prudent vendredi matin à l'approche du discours très attendu que Jerome Powell, le président de la Fed, doit prononcer depuis Jackson Hole.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains allant de 0,4% à 0,9%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Tous les regards des investisseurs vont vite se braquer sur Jackson Hole, une petite station de montagne située dans le Wyoming, où Jerome Powell doit prendre la parole à partir de 10h00 (heure de New York).



Principal rendez-vous de cette fin d'été pour les investisseurs, ce 'symposium' des banquiers centraux fournit habituellement l'occasion à la Fed d'adresser un message plus direct aux marchés en s'affranchissant des contraintes liées aux réunions officielles.



C'est là qu'en 2010, Ben Bernanke avait ouvert la voie à une seconde vague d'assouplissement quantitatif (QE), ce qui avait eu un effet détonnant sur les places boursières américaines.



Cette année, Jerome Powell devrait s'efforcer d'éviter de prendre les marchés à contre-pied, tout en tâchant de ne pas trop en dire sur les intentions de la banque centrale américaine.



La Fed est censée s'engager dans les mois à venir dans un cycle d'assouplissement de sa politique monétaire, en commençant à réduire ses taux dès le mois prochain.



Mais l'incertitude économique du moment pourrait dissuader son patron de se montrer trop précis dans son discours, ni optimiste sur l'économie ni alarmiste sur la croissance.



Si le ralentissement de l'inflation a constitué un motif de soulagement ces derniers mois, les dernières données sur le marché du travail ont en effet laissé craindre un vif coup de frein sur l'activité.



Et les marchés ont montré ces dernières semaines qu'ils pouvaient réagir avec une grande nervosité à la menace, même lointaine, d'une éventuelle récession.



Inversement, des propos prudents pourraient impliquer moins de baisses de taux que prévu cette année.



'Mais si Powell se dit convaincu que l'inflation est sous contrôle, cela signifie que la Fed va pouvoir se concentrer sur son soutien à l'économie', souligne un trader.



Selon l'outil FedWatch de la Fed, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base le 18 septembre est actuellement estimée autour de 73%, les 27% restants visant une réduction de 50 points.



Les rendements des bons du Trésor refluent dans l'attente du discours de Powell, avec un papier à dix ans qui revient en direction de 3,83%, contre 3,89% à la fin de la semaine dernière.



Le pétrole, lui, reste orienté à la hausse, à 74,3 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), mais accuse encore un net repli sur l'ensemble de la semaine.





