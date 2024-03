Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Powell tranquillise, les puces en profitent information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mercredi matin, effaçant une partie de ses pertes de la veille, à la faveur des propos de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a confirmé que les taux d'intérêt allaient bientôt baisser.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend 0,5% à 38.781,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 16.067,8 points.



Lors de son audition devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentants, Jerome Powell a jugé qu'il lui semblait approprié d'assouplir la politique monétaire de la Fed 'à un moment donné' cette année.



Dans son discours, le patron de la Réserve fédérale a réitéré son approche prudente, mettant en évidence une conjoncture économique 'incertaine' et l'absence d'assurance quant à un retour prochain de l'inflation vers la cible des 2%.



Mais les investisseurs ont préféré retenir ses propos laissant entendre qu'un soutien insuffisant ou trop tardif pourrait injustement pénaliser l'activité économique et l'emploi.



Les indicateurs économiques du jour, notamment ceux ayant trait au marché du travail, ont également soutenu la cote en confortant le scénario d'une croissance ni trop élevée, ni trop faible (Goldilocks).



D'après ADP, le secteur privé des Etats-Unis a généré 140.000 nouveaux emplois au mois de février, alors que le consensus en attendait plus de 160.000.



Avec le retour de l'appétit pour le risque, les investisseurs se repositionnent sur le secteur technologique (+1,1%) et en particulier sur les fabricants de semi-conducteurs comme Nvidia (+2,8%) ou AMD (+1,5%).



D'après une enquête réalisée par les analystes de BofA, le titre Nvidia est aujourd'hui détenu en portefeuille par 67% des gérants de fonds, suivi non loin derrière par AMD, qui est lui choisi par 35% des gérants.



Les cours du pétrole accentuent leur progression sur le marché new-yorkais NYMEX après l'annonce d'une hausse anecdotique des stocks de pétrole brut, mais d'un repli des réserves d'essence et de produits raffinés.



Le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de plus de 3% au-delà de 80,6 dollars le baril, à un nouveau plus haut de plus de quatre mois.





