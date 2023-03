Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Powell reçoit un accueil plutôt frais information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 17:23

(CercleFinance.com) - Wall Street consolide sans grande intensité mardi dans le sillage de l'audition au Congrès du président de la Fed, Jerome Powell, qui a réaffirmé l'attitude ferme de l'institution en matière de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,8% à 33.163,9 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,7% à 11.591,2 points.



Au cours de son intervention devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Jerome Powell a prévenu que le taux final de la Réserve fédérale pourrait s'avérer être plus élevé que prévu.



Au vu de la vigueur des derniers indicateurs économiques, la banque centrale se préparerait en effet à accélérer ses hausses de taux, avec l'objectif de restaurer la stabilité des prix.



Le 'dot plot' - le graphique qui résume les projections des futurs niveaux des taux selon les membres du FOMC - prévoit pour l'instant un taux final de 5,25% cette année.



'Sur la base des commentaires de Powell, il est hautement probable que le 'dot plot' fera apparaître un taux final supérieur à 5,25%', commentent les analystes de Commerzbank.



La banque allemande dit désormais pronostiquer un relèvement de 25 points de base à l'issue des trois prochaines réunions stratégique de la Fed, ce qui porterait la borne haute des taux à 5,50%.



'Mais si les prochaines données économiques surprennent à la hausse, des hausses de taux de 50 points de base deviendront de nouveau probables, avec la perspective d'un taux final qui pourrait atteindre 6%', estime Commerzbank.



Une nouvelle intervention du président de la Fed est prévue demain auprès de la commission bancaire du Sénat.



Ce contexte de prudence ne favorise pas la hausse des rendements des emprunts d'Etat, avec des Treasuries à dix ans qui continuent d'évoluer autour de 3,97%.



Sur le marché des changes, les dernières déclarations font monter le dollar, qui prend 0,9% face à l'euro, à plus de 1,0580.



Du côté du pétrole, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate - WTI) cède 0,8% à 79,8 dollars sur fond d'inquiétudes concernant la conjoncture en Chine.



Seul indicateur au programme aujourd'hui, les stocks des grossistes ont reculé de 0,4% en janvier après avoir signé une hausse anecdotique de 0,1% en décembre.



S'agissant des valeurs, Apple cède 1% après avoir annoncé le lancement d'une nouvelle finition en jaune pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, ce qui fait que l'appareil se déclinera désormais en six couleurs.



BlackBerry chute lourdement (-12,5%) après avoir averti que ses résultats de quatrième trimestre seraient affectés par une charge pour dépréciation.