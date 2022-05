Wall Street: Powell et les techs alimentent le rebond information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Wall Street amorce un rebond vendredi à la faveur à la fois de rachats à bon compte sur les valeurs technologiques et de propos rassurants de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,4% à 32.173,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 3,3% à 11.748,7 points.



Certains traders attribuent le vif redressement des marchés d'actions américains aux commentaires tenus par le patron de la Fed lors d'une interview accordée à la station de radio américaine Marketplace.



'La banque centrale s'en tiendrait toujours à des relèvements de taux de 50 points de base à l'issue de ses deux prochaines réunions et 'n'envisagerait pas activement' une hausse de 75 points à ce stade', résument les équipes d'Argus Research.



Jerome Powell a ainsi atténué les craintes suscitées par les derniers chiffres de l'inflation américaine, qui ont montré que la hausse des prix ralentissait moins vite que prévu, mettant un peu plus sur la pression sur les épaules de la Fed pour agir promptement.



Sous le coup de ces incertitudes, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants de fonds - avait frôlé une entrée en marché baissier hier, avec un repli de quasiment 20% par rapport à ses récents plus hauts.



La cote est également portée par le rebond des valeurs technologiques, qui profitent d'un mouvement de chasse aux bonnes affaires après un début d'année calamiteux.



L'indice S&P regroupant les valeurs technologiques reprend 2,7%, deuxième plus forte hausse sectorielle derrière la consommation, après avoir chuté de plus de 22% depuis le début de l'année.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Wedbush Securities recommandent aux investisseurs de privilégier deux valeurs sûres du secteur, à savoir Microsoft (+2,1%) et Apple (+3%).



Ils leur conseillent aussi de se porter sur des acteurs de la cybersécurité tels que Palo Alto ou Fortinet, mais aussi sur les spécialistes du 'cloud'.



D'après eux, le mouvement de transition vers l'informatique dématérialisée est loin d'être achevé, avec encore 60% de la transformation numérique à boucler, ce qui promet une vague massive de croissance pour des groupes comme Microsoft, Amazon (AWS), Google, Salesforce et Oracle.



Twitter décroche de 8% alors qu'Elon Musk a déclaré dans la matinée avoir suspendu le rachat de la société, avant de réaffirmer un peu plus tard qu'il était toujours déterminé à faire l'acquisition de l'entreprise.