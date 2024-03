Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Powell encourage la prise de risque information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 17:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son mouvement haussier jeudi dans un contexte d'euphorie sur les places mondiales qui permet au S&P 500 d'inscrire de nouveaux records.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 38.795,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,3% à 16.238,8 points.



Le S&P, plus large, prend quant à lui 0,5% à 5151,5 points après avoir atteint un pic à près de 5155,4 points.



Wall Street enchaîne ainsi une deuxième séance consécutive de franche hausse à la faveur des propos de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, ouvrant la voie à de prochaines baisses de taux.



Jerome Powell a réaffirmé aujourd'hui devant le Sénat le discours qu'il avait tenu hier devant la Chambre des Représentants, et qui ouvre implicitement la voie à une réduction du loyer de l'argent en juin.



D'après le baromètre FedWatch du CME, les marchés estiment désormais à plus de 59% la probabilité d'un assouplissement monétaire le 12 juin.



En Europe, la BCE a elle aussi effectué jeudi un pas supplémentaire en vue d'une prochaine baisse de ses taux en revoyant à la baisse ses prévisions d'inflation pour 2024.



Wall Street reste par ailleurs tirée par le segment de la technologie, et plus particulièrement par les fabricants de semi-conducteurs comme Nvidia ou Arm, qui gagnent respectivement 3% et 5%.



Dans une note diffusée aujourd'hui, les analystes d'Amundi et de sa filiale CPRAM estiment que l'adoption à très grande échelle de l'IA aura un effet positif sur la croissance économique à long terme.



La perspective d'une baisse des taux de la Fed pèse sur le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir au-dessus du seuil de 1,0930, mais le rendement des Treasuries à dix ans opère un rebond technique au-delà de 4,11% après avoir plongé vers 4,05% suite aux déclarations de Jerome Powell.



L'or inscrit un nouveau record absolu à 2.172,2 dollars l'once dans un contexte géopolitique qui reste tendu, mais l'explication la plus privilégiée est que le repli du dollar et la récente détente des taux favorisent le métal précieux.





