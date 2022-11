Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: poursuite du repli des indices actions jeudi information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street a poursuivi son repli jeudi, toujours affecté par la perspective de la remontée continue des taux par la Fed : le Dow Jones a limité son repli à moins de 0,5% à 32001 points, mais le Nasdaq Composite a lâché plus de 1,7% à 10343 points.



Pour rappel, les deux indices avaient déjà chuté de 1,5% et 3,4% respectivement mercredi après l'annonce par la Fed d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, mais surtout du message 'faucon' relayé par son président Jerome Powell.



Alors que le marché espérait un éventuel adoucissement de son discours, le patron de la banque centrale a jugé prématuré de faire une pause dans le cycle de durcissement monétaire au vu 'du chemin restant à parcourir' jusqu'à l'objectif d'une inflation à 2%.



Parallèlement, les nombreux indicateurs publiés jeudi semblaient révéler une économie américaine plutôt résistante, à l'image de l'indice PMI composite de S&P Global, qui a été révisé en hausse à 48,2 pour le mois d'octobre.



L'indice ISM pour les services s'est replié un peu plus que prévu pour s'établir à 54,4 le mois dernier, mais demeure ainsi bien au-dessus de la barre des 50 points -en-dessous de laquelle l'activité est considérée en contraction-, pour le 29ème mois consécutif.



'Si l'économie reste résistante au resserrement des conditions financières, que peut faire la Fed ?', s'interroge Joseph V. Amato, le directeur des investissements chez Neuberger Berman. 'Continuer à pousser jusqu'à ce que l'économie craque ?', demande-t-il.



Le stratège explique que la nécessité d'en arriver à une récession pour vaincre une inflation tenace impliquerait une chute de 15% des bénéfices des sociétés du S&P 500, ce qui fait planer évidemment un potentiel baissier supplémentaire sur les marchés d'actions selon lui.



Côté valeurs, les opérateurs ont sanctionné lourdement les résultats trimestriels de Qualcomm (-7,7%), Kellogg's (-8,4%) et Marriott (-4,3%), mais ont vu d'un meilleur oeil ceux d'eBay (+2%) et surtout de Johnson Controls (+5,7%).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.