Wall Street: poursuite du repli avec la flambée du pétrole

(CercleFinance.com) - Wall Street a reculé lundi, les craintes d'une accélération du resserrement monétaire ayant rattrapé les investisseurs sur fond de flambée des cours du pétrole. Le Dow Jones a reculé de 0,6% à 32099 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1% à 12018 points.



Les marchés d'actions américains ont ainsi poursuivi leur trou d'air de vendredi en réaction au discours de Jerome Powell, qui a réaffirmé à Jackson Hole que la Fed comptait utiliser 'vigoureusement' tous ses outils pour combattre l'inflation.



Son ton particulièrement opiniâtre (le terme inflation a été cité à 46 reprises dans son discours) a fini par être considéré comme annonciateur d'une trajectoire de plus en plus restrictive de la part de la banque centrale américaine.



Les craintes d'un durcissement rapide de la politique monétaire, qui ont aussi poussé à la hausse les rendements des emprunts d'Etat américains à 10 ans -en hausse de sept points de base à 3,10%-, ont aussi été nourries par les cours du pétrole.



Pénalisé par la perspective d'un déséquilibre entre offre et demande à l'approche de l'hiver, le contrat sur le brut léger américain (WTI) a en effet grimpé de 4,2% à 96,9 dollars, tirant dans son sillage des valeurs comme Chevron (+0,7%) ou Schlumberger (+2,4%).



Toujours du côté des valeurs, HP s'est aussi hissé dans le vert (+0,7%) avec la finalisation de l'acquisition de Poly, un fabricant de périphériques audio et vidéo pour entreprises, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,3 milliards de dollars.



Boeing a grappillé 0,5% après une commande de la part d'UPS (-0,8%) pour huit nouveaux 767 Freighters, ce qui permettra au groupe de transport de colis express 'de moderniser davantage et de développer durablement sa flotte'.





