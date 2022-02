Wall Street: poursuite du rebond vendredi information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé sur des gains vigoureux vendredi alors que les investisseurs paraissaient vouloir minimiser les conséquences du conflit russo-ukrainien. Le Dow Jones a grimpé de 2,5% à 34059 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de plus de 1,6% à 13695 points.



'L'histoire montre que les guerres n'entraînent pas toujours des baisses durables des actifs plus risqués', rappelaient vendredi Luca Paolini, stratégiste en chef, et Sabrina Khanniche, économiste senior chez Pictet Asset Management.



'Prenons l'exemple de la guerre en Irak. Si les marchés boursiers étaient en baisse avant l'invasion du pays par les Etats-Unis, ils ont commencé à se redresser dans les dix jours qui ont suivi le début de la campagne militaire', soulignaient-ils.



'Tout cela signifie que si un conflit prolongé peut être évité, les retombées économiques devraient rester raisonnables, permettant au monde de se remettre de la pandémie et au marché haussier des actions de se poursuivre', assuraient les deux analystes.



Sur le front des statistiques, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 2,1% en janvier par rapport au mois précédent, soit davantage que prévu, tandis que leurs revenus sont restés stables alors qu'ils étaient anticipés en retrait.



Parallèlement, les nouvelles commandes de biens durables -souvent considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 1,6% aux Etats-Unis, après une progression de 1,2% en décembre.



Dans le même temps, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a reculé à 62,8 en février, contre 67,2 en janvier, avec un recul particulièrement marqué pour la composante mesurant leurs perspectives.



Dans l'actualité des valeurs, Eli Lilly a pris 3,2% après l'approbation par la FDA des Etats-Unis de Jardiance pour réduire le risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque.



Gap a gagné 2,9%, salué pour un relèvement de 25% du dividende annuel de la chaine de vêtements, qui va ainsi passer à 60 cents par action, un premier acompte trimestriel devant être mis en paiement en avril.



Les opérateurs ont peu réagi aux résultats trimestriels de l'éditeur de logiciels d'entreprise Autodesk (+0,7%) et ont accueilli plutôt fraichement ceux de l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité Intuit (-2%).