Wall Street: poursuite du rebond avec les chiffres ADP

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi, dans le sillage d'une enquête ADP sur l'emploi jugée positive et d'une nouvelle détente des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, signe d'un début de séance favorable dans le prolongement du retournement haussier de la veille.



Selon l'enquête mensuelle ADP, qui précède la statistique officielle de l'emploi attendue vendredi, le secteur privé américain n'a créé que 152.000 emplois le mois dernier, alors que le marché en attendait 175.000.



Sachant qu'un apaisement des tensions sur le marché du travail reste un facteur déterminant pour le calendrier de baisse des taux de la Réserve fédérale, ces chiffres plus mauvais que prévu pourraient pousser la banque centrale à réduire ses taux plus rapidement qu'escompté.



Après le rapport d'ADP, les traders ont d'ailleurs revu à la hausse la probabilité estimée d'une hausse des taux d'intérêt en septembre, désormais estimée à 56,7% contre 42,1% il y a une semaine selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Le marché obligataire poursuit quant à lui sa détente, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui revient vers 4,31%, soit un creux de quasiment deux mois.



Le regain d'optimisme du marché pourraient être conforté ou dissipé en tout début de séance par la publication de l'indice ISM d'activité dans les services en mai.



Le consensus prévoit une remontée de l'indicateur autour de 51, au-delà de la barre des 50 points témoignant d'une expansion du secteur, après son accès de faiblesse à 49,4 du mois d'avril.





