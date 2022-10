Wall Street: poursuite du rallye de la veille information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 08:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit sur sa lancée de la veille sur le Dow Jones (+2,8%), le S&P500 (+3,06%) et le Nasdaq (+3,34%), au lendemain d'un début de quatrième trimestre sur les chapeaux de roues (+2,7% pour le Dow Jones, +2,3% pour le Nasdaq Composite).



'Tous les secteurs du S&P 500 ont fini en terrain positif', rappelle Wells Fargo, qui pointe en particulier la vigueur de celui de l'énergie, où Chevron et Schlumberger se sont par exemple adjugés respectivement 4% et 2,2%.



'Le pétrole brut WTI a bondi de 4,8% à 86,4 dollars le baril alors que les investisseurs se tournaient vers la réunion de mercredi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (OPEP +)', explique la banque californienne.



Wells Fargo précise en effet que le cartel pétrolier devrait annoncer à l'issue de cette réunion, une réduction de sa production pour aider à stimuler les prix, et qu'elle étudie actuellement sa plus forte diminution depuis 2020.



En attendant ce rendez-vous, ont été publié une demi-heure après l'ouverture, les commandes à l'industrie américaine pour le mois d'août. Après un recul de 1 % en juillet, à 548,4 Mds$, les commandes à l'industrie américaine sont restées stables en août, toujours à 548,4 Mds$, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.



Du côté des valeurs, Pfizer a finalisé son acquisition de Biohaven Pharmaceutical, le fabricant de Nurtec ODT, et a annoncé des premiers résultats positifs de l'étude de phase 3 sur Talzenna dans le traitement du cancer de la prostate.



Tout en abaissant son objectif de cours de 315 à 310 dollars, Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Constellation Brands, pour lequel il attend à un dépassement des attentes et un relèvement d'objectifs lors de ses résultats trimestriels prévus ce jeudi.



3M a annoncé avoir finalisé la vente de ses droits sur les marques Neoplast™ et Neobun™ ainsi que sur les actifs associés en Thaïlande et ' dans certains pays d'Asie du Sud-Est ' à Selic Corp Public Company Limited (Selic), société spécialisée dans le domaine du collage industriel.