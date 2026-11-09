Wall Street poursuit son rebond, les semi-conducteurs en tête

Les marchés américains ont commencé la semaine en forte hausse, prolongeant leur redressement de vendredi après une semaine particulièrement mouvementée. Les investisseurs sont revenus massivement sur les valeurs de l'IA, qui avaient subi de lourds dégagements face aux craintes d'un durcissement réglementaire sous le prochain Congrès démocrate. Les espoirs d'une désescalade du conflit avec l'Iran ont également favorisé le retour de l'appétit pour le risque. Le S&P 500 a bondi de 2,34% à 7 549,9 points, le Nasdaq 100 de 3,40% à 27 907,6 points et le Dow Jones de 2,15% à 52 389,8 points.

Après la déroute de la semaine dernière, les investisseurs semblent donc relativiser les conséquences de la victoire démocrate sur le développement de l'IA. Gina Hinojosa, la nouvelle gouverneure démocrate élue du Texas, a notamment précisé qu'elle n'était pas fondamentalement opposée à la construction de centres de données, même si elle souhaite suspendre les nouveaux projets jusqu'à l'adoption de protections pour les populations locales. Ces déclarations, auxquelles s'ajoute le soutien renouvelé de Donald Trump au développement de ces infrastructures, ont contribué à rassurer une partie du marché.

Les semi-conducteurs ont ainsi poursuivi leur rebond de vendredi, avec une envolée particulièrement spectaculaire d'AMD ( 13%), qui bénéficie également d'un relèvement de recommandation d'Oppenheimer, assorti d'un objectif de cours de 600 USD. Broadcom ( 9%), Marvell Technology ( 9%) et Micron ( 6%) participent également au mouvement, tandis que les équipementiers Applied Materials ( 11%) et Lam Research ( 10%) regagnent une partie du terrain perdu. Nvidia (-4%) fait toutefois figure d'exception, pénalisé par les révélations concernant son PDG, Jensen Huang, qui a reconnu avoir entretenu une relation extraconjugale avec une femme soupçonnée par les services de renseignement américains d'avoir travaillé pour Pékin.

Le regain d'intérêt s'étend également aux fournisseurs d'infrastructures d'IA, notamment Coherent ( 17%), Bloom Energy ( 12%), Lumentum ( 11%) et Nebius ( 9%), qui avaient eux aussi subi d'importantes corrections après les élections. Les grandes capitalisations technologiques participent au rebond, à l'image de Meta ( 5%), Tesla ( 6%) et Amazon ( 3%).

Contrairement aux séances précédentes, la reprise bénéficie cette fois à une large majorité du marché, puisque dix des onze secteurs du S&P 500 évoluent dans le vert. Les industrielles ( 4,2%) dominent, soutenues notamment par le rebond des entreprises de défense et des transports, devant la consommation discrétionnaire ( 3,7%) et la technologie ( 2,9%). Le Russell 2000 progresse également de 3,4%, témoignant d'un retour de l'appétit pour le risque au-delà des seules grandes valeurs technologiques.

Cette embellie est aussi alimentée par une nouvelle détente des prix du pétrole, le WTI reculant de plus de 3% alors que les négociations entre Washington et Téhéran semblent progresser. Donald Trump a jugé peu probable une nouvelle intervention militaire si les discussions aboutissent, tandis que plusieurs médias évoquent des concessions iraniennes concernant le détroit d'Ormuz, sans confirmation officielle à ce stade. Cette perspective profite particulièrement aux compagnies aériennes, aux croisiéristes et aux transporteurs, dont les coûts pourraient diminuer sensiblement en cas de reflux durable des prix de l'énergie.

Sur le front monétaire, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a néanmoins rappelé que la vigueur persistante de l'économie américaine s'accompagnait d'une accélération préoccupante de l'inflation dans les services. Ces déclarations interviennent alors que les investisseurs attendent cette semaine les chiffres des prix à la consommation (IPC) et à la production (IPP) du mois d'octobre, qui pourraient jouer un rôle déterminant dans les anticipations de politique monétaire pour décembre.