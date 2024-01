Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: poursuit sa course aux records information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 07:35









(CercleFinance.com) - Après trois mois consécutifs de hausse, le terme boursier de février démarre dans les meilleures conditions à Wall Street avec une nouvelle pluie de records absolus bénéficiant à l'ensemble des indices (avec un troisième record pour le Nasdaq-100).



L'indice Dow Jones a ainsi gagné 0,36% et a fini juste au-dessus du palier des 38.000 (à 38.002).



Le Nasdaq Composite a engrangé 0,32% à 15.360 et le S&P 500 (+0,22%) a inscrit un second plus haut absolu à 4.850 (0,35% de son zénith intraday de 4.868).



Le Nasdaq-100 (+0,1% à 17.330) a vu son avance ralentie par les -10% de Gilead et des prises de bénéfices sur AMD (-3,5%) et PayPal (-3,2% après +12% en trois séances).



La confiance est au zénith à 72 heures de la publication du PIB américain du quatrième trimestre (+2% attendu), publication qui sera suivie de l'indice PCE d'inflation en rythme annuel pour le mois de décembre, vendredi.



En outre, Wall Street semble surfer sur la déferlante de résultats d'entreprises avec dès ce mardi Johnson and Johnson, GE, Procter & Gamble, Lockheed Martin et Netflix.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des bons du Trésor américains se tassent un peu : le '10 ans' américain se détend de -5 points de base à 4,0950%.



Les anticipations relatives à l'inflation pourraient se raviver avec le baril de WTI qui se redresse de +1,6% à 74,6$ sur le NYMEX.



Enfin, la détente des taux et la hausse du baril de pétrole ne profite ni à l'or (-0,3% à 2024$), ni à l'argent qui décroche de -2,2% vers 22$.





