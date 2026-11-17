Les marchés américains ont poursuivi leur correction mardi, alors que la tentative de rebond des semi-conducteurs en début de séance a rapidement fait long feu, à quelques heures de la publication des résultats très attendus de Nvidia. À la clôture, le S&P 500 a reculé de 1,03% à 7 340,5 points, le Nasdaq 100 de 0,72% à 27 001,8 points et le Dow Jones de 1,64% à 50 759,4 points.

La technologie continue de souffrir des interrogations croissantes sur les perspectives de croissance et de rentabilité de l'industrie de l'IA, auxquelles s'ajoute désormais un durcissement des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs avancés. Selon CNBC, Nvidia aurait notamment informé ses clients qu'il cesserait de vendre ses accélérateurs aux opérateurs de centres de données louant plus de la moitié de leurs GPU à des entreprises chinoises, afin de se conformer aux nouvelles exigences de Washington.

Dans cet environnement déjà difficile, Nvidia (-1%) concentre une grande partie de l'attention avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les premiers depuis le départ précipité de Jensen Huang. Au-delà des perspectives de croissance et de marges, les investisseurs chercheront surtout à être rassurés sur la capacité du groupe à préserver son avance technologique et commerciale malgré les turbulences qui secouent sa direction et le renforcement des contrôles sur ses exportations.

En attendant, les semi-conducteurs restent sous pression, avec de nouveaux dégagements sur Micron (-1%), AMD (-1%) et Sandisk (-2%), tandis que les logiciels ne sont pas davantage épargnés. Salesforce (-10%) recule notamment après la révélation d'une attaque informatique touchant des sites utilisant Optimizely, tandis qu'Intuit (-7%) et ServiceNow (-7%) subissent également d'importantes ventes.

Les dégagements dépassent désormais largement les seules valeurs technologiques, puisque les onze secteurs du S&P 500 évoluent dans le rouge, avec la technologie (-1,7%) et les financières (-1,8%) parmi les plus pénalisées. La santé (-1,6%) souffre notamment d'un projet de renforcement des contrôles du programme Medicare Advantage, qui pèse particulièrement sur UnitedHealth (-5%).

Les résultats d'entreprises provoquent également des réactions contrastées. Home Depot (-3%) recule malgré des ventes supérieures aux attentes, les investisseurs retenant surtout la révision à la baisse de ses perspectives de marge, tandis qu'AECOM ( 11%) bénéficie de résultats et de prévisions encourageants. SELLAS Life Sciences ( 157%) s'envole après avoir annoncé que son traitement expérimental contre la leucémie aiguë myéloïde avait réduit de 41% le risque de décès dans un essai clinique de phase III.

Les statistiques économiques ont pourtant apporté quelques motifs de satisfaction, avec une hausse des ventes au détail de 0,2% en octobre, conforme aux attentes, et une progression plus robuste de 0,6% du groupe de contrôle utilisé dans le calcul de la consommation des ménages. La production manufacturière a également augmenté de 0,3%, dépassant les prévisions, sans toutefois parvenir à enrayer la correction.

Les investisseurs attendent désormais les résultats de Nvidia et les minutes de la dernière réunion de la Fed mercredi, avant l'introduction en Bourse attendue d'Anthropic jeudi, qui constituera un nouveau test de l'appétit du marché pour les valorisations de l'IA.