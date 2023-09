Wall Street: positionné au mieux avant les '4 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 07:38

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est arraché à la hausse en cette veille de séance technique des '4 sorcières' : le Dow Jones a gagné près de 1% (à moins de 100 points des 35000), tandis que le S&P500 et le Nasdaq ont pris plus de 0,8%.



Le 'composite' a échoué de peu sous les 14000 (à 13926), mais il lui reste encore une séance pour rallier l'objectif et confirmer un gain de 2,2% sur le trimestre boursier, et de 33% depuis le 1er janvier.



C'est presque deux fois mieux que pour le S&P500 (+17,3%), qui va gagner 2% sur le trimestre écoulé et surperformer le CAC40 ainsi que l'Euro-Stoxx50, qui perdent 1% dans l'intervalle et semblent en panne depuis la mi-avril.



Mais en équipondéré, le S&P500 ne gagne que 5,2% depuis le 1er janvier, ce qui démontre l'impact colossal des '7 magnifiques', c'est-à-dire des sept valeurs à plus de 1.000Mds$ de 'capi' et qui pèsent plus du tiers de la valorisation totale du 'S&P'.



Cette journée a été marquée par la publication de plusieurs statistiques aux Etats-Unis, mais elles sont loin d'avoir marqué les esprits comme l'introduction en bourse tonitruante du fabricant britannique de puces ARM.



Ce dernier a en effet signé un gain de +25% à quelques minutes de la clôture et un cours de 63,65$... et autant de milliards de dollars de valorisation (126 millions de titres traités, soit huit milliards de capitaux échangés).



Un chiffre était très attendu : les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,6% au mois d'août, soit bien davantage que prévu, donnant ainsi un nouveau signe de la résistance de l'économie américaine.



Ceci pourrait pousser la Réserve fédérale à poursuivre sur la voie du resserrement monétaire à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine, d'autant plus que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,7% le mois dernier.



Enfin, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a augmenté de 3.000 lors de la semaine du 4 septembre, ressortant à 220.000, mais sa moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 5.000 pour s'établir à 224.500.