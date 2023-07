Wall Street: positif, record de séances de hausse en juillet information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 23:01

(CercleFinance.com) - Pas de fausse note pour clôturer ce mois de juillet en beauté, un des mois de juillet qui aura compté le plus grand nombre de séances de hausse de l'histoire avec 17 sur 21 pour le Dow Jones (+0,28% à 35.560) et 16 sur 21 pour le S&P500 (+0,15)% à 4.589, soit un peu plus de 3% de gain mensuel... le 5ème consécutif.

A noter pour l'anecdote que les stratèges de Citigroup ont relevé l'objectif de prix de fin d'année à 4 600 (contre 4 500), alors que l'indice en à 0,3% de l'objectif.

Le Nasdaq engrange +0,2% à 14.346 (soit +4,2% sur le mois écoulé), dans le sillage d'AMD +1,3% (publication des trimestriels demain), Lucid +1,9%, Qualcomm et Paypal +2,5%, Netflix +3,1%, Adobe +3,3%.

Côté replis, Microsoft glisse de -0,9%, Meta a reperdu -2,1%, Intel -2,9%...



Le secteur vedette fut celui des pétrolières avec Chevron +3,1%, Exxon +3%, Halliburton +2,5%, Devon +1,9%, Hess +1,8%...alors que le baril de WTI flirte avec les 82$ sur le NYMEX.



Le moral des ménages américains publié vendredi s'était nettement redressé comme chaque fois que les prix de l'énergie sont à la baisse: ils avaient le sourire en juillet mais attention à la remontée du prix des carburant au mois d'août, avec un pétrole qui a bondi de +18% depuis le 30 juin.



L'inflation n'a pas dit son dernier mot et Christine Lagarde confirme dans une interview qu'il serait prématuré de tenir pour acquis que la hausse prévue mi-septembre sera la dernière du cycle de normalisation monétaire.

La FED a tenu le même langage mais n'a pas été prise au sérieux puisque l'inflation décroit presque inexorablement.

Jerome Powell a cependant exprimé son incertitude sur le délai permettant d'atteindre l'objectif d'inflation de 2% (pas avant 2025) et a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de réduction des taux cette année.



La journée a en revanche été positive pour les T-Bonds US s'améliorent à 3,939 contre 3,97% vendredi... mais pour des raisons plus techniques que fondamentales.

Il n'y avait pas de données macro US à l'agenda ce lundi et la semaine sera essentiellement dominée par la publication, ce vendredi 4 août, des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.



Ce n'est peut-être qu'un détail mais le montant global de la dette US a flambée de +1.800Md$ en 2 mois, depuis l'accord sur le relèvement du plafond, pour atteindre 32.700Mds$.