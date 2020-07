Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street portée par une annonce encourageante sur un potentiel vaccin Reuters • 01/07/2020 à 16:06









WALL STREET EN HAUSSE EN DÉBUT DE SÉANCE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York monte en début de séance mercredi, les premiers résultats encourageants d'essais d'un candidat vaccin contre le Covid-19 et une bonne nouvelle sur le front de l'emploi ayant apaisé en partie les inquiétudes persistantes sur la propagation du coronavirus aux Etats-Unis. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 158,27 points, soit 0,61%, à 25.971,15 points, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,52% à 3.116,28 points et le Nasdaq Composite prend 0,17% à 10.076,26. Alors que les Etats-Unis ont recensé un nouveau record quotidien de cas d'infections par le coronavirus, les investisseurs sont soulagés par l'annonce, par Pfizer et son partenaire BioXTech, de résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin lors des premiers essais sur l'homme. Dans les premiers échanges, l'action du géant américain de la pharmacie prend 4,36% alors qu'à Francfort, celle de son partenaire allemand gagne 10,23%. Par ailleurs, à la veille du très attendu rapport mensuel du département du Travail, l'enquête du cabinet ADP montre que le secteur privé américain a créé 2,369 millions de postes en juin. Ce chiffre est certes inférieur aux attentes des économistes, mais le chiffre de mai a été revu en très forte hausse à 3,065 millions de postes créés contre 2,76 millions suppressions annoncées initialement. Le marché surveillera à 14h00 GMT le chiffre de l'indice ISM d'activité dans le secteur manufacturier américain. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

