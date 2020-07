Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street portée par un record de créations d'emplois aux USA Reuters • 02/07/2020 à 22:38









WALL STREET FINIT EN HAUSSE par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en hausse, avant de fermer pour trois jours en raison de la fête nationale américaine du 4 juillet, après l'annonce d'un nombre record de créations d'emplois aux Etats-Unis, qui a rassuré les investisseurs sur l'évolution de l'activité. Les gains ont toutefois été limités par la flambée des cas de contamination au nouveau coronavirus aux Etats-Unis, qui fait planer un doute sur la viabilité de cette reprise économique, et les trois grands indices ont fini près de leurs plus bas du jour. L'indice Dow Jones a gagné 92,39 points (0,36%) à 25.827,36. Le S&P-500, plus large, a pris 14,15 points, soit 0,45%, à 3.130,01 pour enregistrer une quatrième séance consécutive de progression. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 53 points (0,52%) à 10.207,63 points pour inscrire un deuxième record consécutif de clôture après un nouveau plus haut historique à 10.310,364 en séance. Sur la semaine, le Dow a gagné 3,3%, le S&P-500 4% et le Nasdaq 4,6%, selon des données provisoires. L'économie américaine a créé en juin 4,8 millions d'emplois, 1,8 million de plus que prévu, avec la réouverture de milliers de commerces et d'entreprises. "Quand vous regardez en détail ce rapport (mensuel sur l'emploi), beaucoup d'indicateurs - le nombre hebdomadaire moyen d'heures travaillées, le salaire moyen horaire - tout cela montre qu'on est en train de retourner au travail", dit Justin Hoogendoorn, chez Piper Sandler. "Et c'est ce qui va permettre au marché d'actions de continuer à bien performer." Les créations de postes de mai, qui constituaient déjà un record, ont en outre été revues en hausse à 2,699 millions mais ce rebond des deux derniers mois est toutefois loin de compenser l'explosion du chômage subie en avril avec 20,787 millions d'emplois détruits. L'enthousiasme des investisseurs est aussi quelque peu freiné par les niveaux record de nouvelles contaminations par le coronavirus aux Etats-Unis, qui contraignent de nombreux Etats particulièrement touchés à rétablir des mesures de confinement. Aux valeurs individuelles, le constructeur de véhicules électriques Tesla a bondi de 7,95% après l'annonce de livraisons supérieures aux attentes au deuxième trimestre. (version française Bertrand Boucey)

