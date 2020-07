Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street portée par les résultats et l'espoir d'un plan de soutien Reuters • 21/07/2020 à 15:51









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - Wall Street progresse mardi en début de séance, portée par les bons résultats publiés par IBM et Coca-Cola mais aussi par l'espoir d'un plan de soutien à l'économie américaine, durement touchée par la pandémie de coronavirus. IBM gagne 3,64% dans les premières transactions après avoir fait état lundi de résultats au deuxième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, portés par le dynamisme de son activité dans l'informatique dématérialisée ("cloud") dont les revenus ont bondi de 30% à 6,3 milliards de dollars. Coca-Cola gagne pour sa part 2,94% après avoir annoncé avant l'ouverture un bénéfice supérieur aux attentes et un rebond de la demande pour ses sodas. L'indice Dow Jones gagne 194,9 points, soit 0,73%, à 26.875,77 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,63% à 3.272,39 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite prenait 0,65% à 8.1036,98 points à l'ouverture. Le S&P-500 est repassé lundi en territoire positif depuis le début de l'année tandis que le Nasdaq étoffait sa collection de records de clôture. Les deux indices ont profité de nouvelles encourageantes concernant trois candidats vaccins contre le Covid-19 ainsi que de bonds pour les géants de la technologie que sont Amazon et Microsoft. Les investisseurs attendent les résultats des entretiens prévus mardi entre les conseillers de Donald Trump et les parlementaires démocrates au sujet d'un plan de soutien à l'économie américaine de 1.000 milliards de dollars concocté par le camp républicain. Ils espèrent une issue aussi favorable qu'en Europe, où un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros a été arraché mardi à l'aube. (Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées IBM NYSE +3.22% COCA-COLA CO NYSE +3.83%