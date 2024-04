Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: porté par Tesla, se veut confiant avant le FOMC information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 22:36









(CercleFinance.com) - Le S&P500 termine dans le vert (+0,32%) pour la 5ème fois en 6 séances, même constat pour le Nasdaq avec +0,35%, le Dow Jones s'imposant sur le fil pour monter sur la plus haute marche du podium avec +0,38%.

Tesla +15,3% (accord en Chine pour lancer la technologie 'conduite automatique'), Boeing (+3,4%) et Apple (+2,5%) ont bien soutenu les 3 principaux indices US.

Alphabet qui avait flambé de +12% la semaine passée reperdait -3,4%, Meta -2,4% (les investissements dans l'IA continuent d'inquiéter), Intel -1,6% et Microsoft -1%.

A noter la bonne performance sectorielle des 'biotechs' et des 'labos' avec Moderna +3,4%, Biogen +3,2%, Amgen +2,4%.



Après une semaine de rebond -qui s'est avérée être la plus 'bullish' de l'année-, les investisseurs ont eu à coeur de prolonger le mouvement amorcé lundi dernier et d'entamer la semaine avec un capital de confiance assumé, malgré les incertitudes sur la tonalité du communiqué de la FED mercredi soir (à l'issue de son FOMC) et les 'éléments de langage' qui seront distillés lors de la conférence de presse par Jerome Powell.



Le secteur obligataire a joué en faveur des actions, avec une détente des rendements de -2,5Pts (sur le '2 ans') à -5,5Pts sur le '10 ans' (vers 6,615%).

Aucun changement de taux n'est attendu mercredi soir, mais les investisseurs vont se tourner une nouvelle fois vers Jerome Powell qui pourrait durcir le ton vis à vis de l'inflation.

Les derniers indices des prix -dont le fameux PCE- aux Etats-Unis ont ravivé les craintes d'un assouplissement monétaire plus tardif que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait ne pas se concrétiser avant le mois de novembre.

La grande nouveauté de ces 4 premiers mois de l'année, c'est l'évaporation semaine après semaine des anticipations de baisses de taux (passée de 7 à... potentiellement zéro) au cours de l'année 2024, une hausse de taux recueillant même 33% des suffrages pour janvier 2025.



Les chiffres de l'emploi, qui paraîtront vendredi, pourraient aussi témoigner de la solidité de l'économie américaine, avec 250.000 créations de postes envisagées en avril, contre 303.000 au mois de mars.

Cette soirée de mercredi était ponctuée par les résultats de NXP Semiconductor : le bénéfice 'EPS' a légèrement dépassé les attentes à 3,24 contre 3,16$/titre mais le C.A est ressorti parfaitement en ligne avec le consensus à 3,13Mds$ (le titre gagnait +3% en 'after hour').





