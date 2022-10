Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: porté par l'espoir de bonnes surprises information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mardi, continuant de placer ses espoirs dans une saison des résultats réussie du côté des entreprises. Le Dow Jones a pris 1,1% à 31837 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 2,2% à 11199 points.



Jusqu'à présent, la saison des trimestriels a réservé de bonnes surprises en matière de bénéfices, et les opérateurs semblaient espérer que les poids lourds technologiques, comme Apple (+1,9%) et surtout Meta Platforms (+6%), transforment l'essai.



En attendant, les nombreux résultats parus dans la matinée ont souvent reçu un accueil favorable de la part du marché, comme Halliburton (+1,1%), Coca-Cola (+2,3%), Kimberly-Clark (+3,1%) et surtout General Motors (+3,6%).



L'optimisme a aussi été alimenté par une nette dégradation de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board en octobre, qui a en effet reculé à 102,5, contre 107,8 en septembre, alors que les économistes prévoyaient une baisse moindre.



Lynn Franco, la directrice de la recherché économique du Conference Board, attribuait cette dégradation après deux mois consécutifs de hausse, 'à la remontée des anticipations d'inflation, notamment en ce qui concerne les prix de l'essence et de l'alimentation'.



Ce chiffre décevant allait dans le sens d'une moindre agressivité de la part de la Réserve fédérale, alors que Wall Street se prenait à rêver depuis une semaine d'une hausse de taux modérée de la Fed à l'occasion de sa réunion de décembre.



Conséquence, le rendement des Treasuries à dix ans s'est détendu sensiblement, cédant 18 points de base à 4,07%, très loin des pics au-delà de 4,30% atteints la semaine passée, tandis que celui à deux ans a diminué de six points de base à 4,46%.