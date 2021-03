Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : plutôt rassuré par les chiffres de l'inflation Cercle Finance • 11/03/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé globalement en progression mercredi, l'inflation ne semblant pas de nature à remettre en cause l'approche ultra-accommodante de la Fed. Si le Nasdaq a cédé moins de 0,1% à 13069 points, le Dow Jones a pris près de 1,5% à 32297 points. Le Département du Travail a annoncé une hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis de 0,4% en février par rapport au mois précédent, mais en excluant l'énergie et l'alimentation, l'inflation est demeurée très sage, à +0,1%. Cette statistique globalement conforme aux attentes et donc plutôt rassurante a favorisé une détente des taux longs, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui a perdu deux points de base à 1,52%. 'L'adjudication de 38 milliards de dollars à cette maturité s'est avérée assez calme, ce qui a atténué les inquiétudes quant à la façon dont le marché digérerait le flot d'émissions de cette semaine', note par ailleurs Wells Fargo. Côté valeurs, GE a lâché 5,4% après un accord en vue de fusionner sa branche de location et de financement d'avions, GECAS, avec AerCap, ainsi que la présentation par le groupe industriel de ses perspectives, s'affirmant 'sur une trajectoire positive en 2021'. Apple a cédé 0,9% malgré des commentaires favorables des analystes de Wedbush, qui considèrent que le récent repli du titre du groupe technologique constitue une 'opportunité en or' pour se positionner sur la valeur. Campbell Soup a par contre gagné 2%, après la publication par le groupe agroalimentaire d'un BPA ajusté conforme aux attentes pour son deuxième trimestre comptable et de ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2020-21.

