Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: plutôt positif, +1% hebdo, VIX au +bas de 4 ans information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 23:30









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture sur une note indécise mais le biais ressort légèrement positif avec +0,33% sur le Dow Jones et surtout -3% sur le 'VIX' qui clôture au plus bas de l'année 2023 et inscrit sa meilleure marque depuis fin décembre 2019, à 12,45, ce qui le situe clairement en 'zone de complaisance'.



Le S&P500 grappille +0,06% (16ème séance de hausse sur 19) et conclut une 4ème semaine positive (gain hebdo de +1%).

Le Nasdaq recule d'autant (-0,1%) dans le sillage de Nvidia -1,9%, Alphabet -1,3%, Meta -1%, Apple -0,7%... difficile de justifier les -3% du VIX dans ces conditions.



Les marchés américains n'ont rouvert que pour une séance écourtée en ce 'Black Friday' (clôture à 19H), journée qui donne le coup d'envoi de la frénésie commerciale des fêtes de fin d'année.



En l'absence de la majorité des opérateurs, les indicateurs inscrits à l'agenda ont été publiés dans l'indifférence générale: l'indice 'flash' PMI s'est stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre (+0,2% à 50,8) mais le PMI manufacturier bascule en territoire de contraction vers 49,4 (contre 49,9 attendu).



Les T-Bonds se retendent pourtant de +7Pts à 4,48%, ce qui ne profite en rien au Dollar qui recule de -0,3% : l'euro se redresse au contact des 1,0935.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.