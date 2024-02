Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: plusieurs doublés historiques vendredi information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est montré un peu plus hésitant à la veille du weekend, mais le biais restait globalement positif : les trois indices qui ont battu de nouveaux records en intraday ou en clôture, ont aligné une 17ème semaine de hausse avec une seule consolidation hebdomadaire à l'issue de la première semaine de janvier.



Le S&P500 (+0,03%) a réalisé le double record intraday/de clôture à respectivement 5.111 et 5.089, de même que le Dow Jones (+0,16%) à 39.282 et 39.131. Le Nasdaq-100 s'est contenté du record intraday (18.091) et a cédé 0,37% en clôture à 17.937, dans le sillage d'Apple -1%, Lam Research -1,7%, On Semiconductor -2,8%, AMD -2,9%, Marvell -3,3% et Booking -10%.



Le repli a été freiné par le rebond technique de Palo +5,3% et les hausses de Zscaler +4%, Adobe +3%, PayPal +1,4%... et Nvidia, qui a pulvérisé un record à 824$ (+4,5%), n'a conservé au final qu'un avantage symbolique de +0,4%, à 788$ (soit +13,5% en 'hebdo').



Sur la semaine écoulée, le Dow Jones a engrangé +1,3%, le Nasdaq +1,4% et le 'S&P' +1,7%.



Pas de 'stats' à l'agenda ce vendredi 23 février, mais les T-Bonds semblaient bénéficier de rachats techniques, avec un écart qui semblait calqué sur les Bunds et les OAT, soit -8 points de base vers 4,245%. Mais les chiffres publiés la veille n'avaient eu aucun impact alors que leur absence n'empêchait pas les T-Bonds de bien finir la semaine.



Selon Christopher Dembik, économiste chez Pictet AM, 'les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale'.



Soulignons qu'à 824$, la capitalisation du titre franchissait le cap des 2.000Mds$ (soit plus que le PIB du Canada, de la Corée du Sud ou de la Russie). Le titre a également pulvérisé jeudi le record du plus gros gain en capital de l'histoire en 24 heures avec +277Mds$ (c'est plus que le PIB du Portugal ou de la Nouvelle-Zélande), loin devant Meta et ses +200Mds$ trois semaines auparavant et les +190Mds$ d'Apple en décembre 2022.



Nvidia bat également le record historique du plus fort apport en capitalisation au S&P500 en sept semaines avec +800Mds$ (soit l'équivalent du PIB de la Suisse ou de la Turquie) et de la plus forte activité sur les dérivés (un tsunami d'achat de 'calls', une stratégie payante, ce qui est rare quand tout le monde est 'dans le même sens').



Et le record du plus gros chiffre d'affaires sur un titre en une séance de la veille (60Mds$) a été battu ce vendredi avec 64Mds$ (soit un mois de transactions pour le CAC40, avec en moyenne 22 séances).





