Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : plus lourde consolidation depuis le 31 janvier information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 22:23









(CercleFinance.com) - La séance se termine par une des premières consolidation de plus de 1% depuis le 31 janvier dernier... et c'est même le second plus lourd repli de l'année pour le Nasdaq-100 (-1,8%) qui en termine vers 17.900 (17.894).

Le S&P500 décroche de -1% vers 5.078 et le Dow Jones de -1%... mais tous les regards étaient tournés vers la 'tech' et le Nasdaq (-1,65%), plombé par Apple et Microsoft qui lâchent près de -3%.

Le 'Soxx' a perdu -2,3% dans le sillage d'Intel (-5%), Broadcom (-4,2%), ARM (-2,9%), KLA (-2%)...



Nvidia (+0,85%) échappe à la purge avec un nouveau record à 860$ pour une capitalisation de 2.150Mds$, près de 36 fois supérieure à son chiffre d'affaire 2023 et près de 27 fois celui anticipé pour 2024, ce qui est stratosphérique.

Et plus il y a de vendeurs à découvert, plus le titre monte... un phénomène déjà observé sur Tesla où les 'short' avaient couru après les cours durant des mois, propulsant la valorisation à des niveaux jamais observés pour une valeur industrielle, et à plus forte raison automobile.

Tesla perd -27,5% depuis le 1er janvier et perd son statut de 'fantastique'.



Cette journée était riche en 'stats' aux Etats Unis et les dernières en date concernent les indices d'activité anticipée : l'ISM des services est revenu à 52,6 le mois dernier, contre 53,4 en janvier, alors que les économistes l'attendaient autour de 53 selon l'Institute for Supply Management.



Le sous-indice de l'activité, qui mesure la production, s'est par contre amélioré à 57,2 après 55,8 en janvier, tandis que celui des nouvelles commandes est remonté à 56,1 contre 55 le mois précédent.

Celui de l'emploi est en revanche ressorti en baisse, à 48 après 50,5, tout comme l'indice ISM des prix payés qui a chuté à 58,6 contre 64 au mois de janvier.

Le 'PMI S&P global' du secteur privé des Etats-Unis (un 'cousin' de l'ISM) est révisé à la hausse en 2ème lecture, à 52,5, au lieu de 51,4 en estimation flash, et après 52 le mois précédent.



Les entreprises privées américaines ont ainsi connu leur 13e mois d'expansion d'activité consécutif, soutenues par un redressement de la production manufacturière... une tendance en partie démentie par une chute de -3,6% de la production industrielle au mois de janvier aux Etats Unis.



A noter ce nouveau record historique de l'Or à 2.140$ et qui en termine à 2.132$ vers 22H: une hausse qui se déroule sur fond de détente des taux US avec -8Pts sur le '10 ans' vers 4,14%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.