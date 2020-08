Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pluie de records pour un mois d'août historique Cercle Finance • 31/08/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Nouvelle pluie de records à Wall Street et un carton plein pour le S&P500 qui inscrit une 7ème hausse consécutive et un 6ème record absolu d'affilée, en intraday (3.509) comme en clôture à 3.508. Il gagne 3,25% sur la semaine et plus de 7,3% au mois d'août (meilleure performance depuis 1986), avec un ratio de 15 hausses sur 19 (3 séances de timide repli, une inchangée). L'autre enjeu de ce vendredi, c'était le (re)passage du Dow Jones en positif sur l'année 2020: mission accomplie puisqu'il gagne 0,57% à 28.654 et affiche une performance positive de +0,4% (et de +2,6% sur la semaine écoulée). Le Nasdaq Composite gagne 0,6%, à 11.695 (nouveau record historique de clôture) mais ne parvient pas à retracer son zénith intraday des 11.730. Le Nasdaq-100 s'est de nouveau hissé au-delà des 12.000 peu avant la clôture mais finit à 11.996 et n'établit pas de nouveau zénith intraday... mais belle consolation, il gagne +3,5% en hebdo, affiche +37% depuis le 1er janvier, réalise son meilleur mois d'août de l'histoire. Avec un sens du 'timing' réjouissant, un proche conseiller de Donald Trump est venu donner un coup de pouce à un Wall Street qui végétait sous ses records à une heure de la clôture: il a déclaré que Donald Trump serait disposé à approuver un plan de relance de 1.300Mds$, ce qui constitue une avancée par rapport au projet initial des Républicains portant sur 1.000Mds$ alors que le groupe démocrate du Congrès bataille pour un plan à 2.000Mds$... encore un effort et le plan atteindra 1.500Mds$ (50/50), comme dans une bonne négociation lors d'un comice agricole. La faiblesse du billet vert (-0,8% à 1,1900) semble également favoriser la hausse de Wall Street. Les derniers chiffres US du jour et de la semaine étaient par ailleurs encourageants : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'établit à 74,1 points au mois d'août, battant nettement le consensus de 72,8 points (après 72,5 points en juillet). Le chiffre le plus attendu était celui des dépenses de consommation des ménages américains: elles se sont accrues de 1,9% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes tablaient sur +2%. De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,4% en juillet, alors que le consensus en attendait un tassement de -0,3%. Enfin, au lendemain de l'allocution de Jerome Powell affirmant que la Fed accorde la priorité au plein emploi (ce qui signifie qu'elle pourrait tolérer un peu plus d'inflation à terme), Loretta Mester -patronne de la Fed de Cleveland- estime qu'au-delà du soutien de la Fed, la reprise dépend essentiellement de l'extinction de la pandémie ou de vaccins pour la juguler.

