Wall Street: pluie de records et écart record avec l'E-Stoxx

(CercleFinance.com) - Wall Street a bien failli réaliser la semaine parfaite avec un 5/5 à la hausse sur le S&P500 et le Nasdaq, mais les dernières secondes furent un peu décevantes et le 'S&P' a fini in extremis dans le rouge... de -0,04% à moins de 5.432.



C'est en revanche le 'sans faute' parfait pour le Nasdaq Composite (+0,12% à 17.689 et +3,1% en hebdomadaire) et le Nasdaq-100 (+0,42%), qui aligne cinq séances de hausse et cinq records de clôture consécutifs, puis un ultime doublé record absolu (19.659)/record de clôture (même score et gain hebdomadaire de +3,4%, puis annuel de +16,8%).



Le Nasdaq-100 a bénéficié des hausses inexorables de Nvidia (+2% à 132$ et 3.245Mds$ de 'capi' pour égaliser avec Apple), Broadcom (+3,3% et +24% sur la semaine, c'est stratosphérique, la 'capi' passe les 800Mds$) et Adobe (+14,5%).



Notons qu'avec +3,4%, le Nasdaq-100 affiche un différentiel historique de plus de 9,5% avec le CAC40 et de 7% par rapport à l'E-Stoxx50 : un score totalement inédit sur une seule semaine au XXIème siècle.



La hausse des indices US se double d'une hausse des T-Bonds (leur rendement se détend de -2 points de base vers 4,22%, soit -22 points de base de base sur la semaine) : les dernières statistiques ont montré que l'inflation était mieux maîtrisée aux Etats-Unis, renforçant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine cet été.



Les prix à l'importation ont reculé de 0,4% en mai par rapport au mois précédent (et sont restés parfaitement stables hors produits pétroliers). Dans le même temps, les prix à l'exportation se sont repliés de 2,1% (en données totales comme hors denrées alimentaires).



Sur 12 mois, soit entre mai 2023 et mai 2024, les prix états-uniens à l'importation ont augmenté de 1,1% (+0,5% hors produits pétroliers) et les prix à l'exportation ont progressé de 0,6% (+1,5% hors denrées alimentaires).



Petite ombre au tableau avec le moral des ménages, mais qui n'a pas perturbé les 'technos' (les acheteurs sont en effet les 'GAFAM', pas les particuliers), la confiance des consommateurs américains s'est brusquement dégradée de -5,1% pour retomber vers 65,6, selon l'estimation initiale de l'Université du Michigan.



Les signaux de faiblesse se multiplient, le marché du travail semble demeurer robuste... mais des centaines de milliers de jobs à plein temps ont été perdus depuis le début de l'année.





