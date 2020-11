Wall Street : pluie de records absolus, flambée pétrolières

(CercleFinance.com) - Gros coup de pouce algorithmique en fin de parcours avec l'évidente volonté de faire clôturer les indices US au plus haut du jour et sur de nouveaux records absolus (donc, de doubles records intraday et finaux) après l'annonce de Moderna (qui revendique un taux d'efficacité de 94,5% pour un candidat vaccin qui rentre dans la 'phase 3' des test à grande échelle, avec l'ambition de ventre de 500 millions à 1 milliard de doses d'ici avril).

La séance ayant débuté sur des 'gaps' à la hausse (comme lundi dernier, mais avec des écarts plus modestes) tout semble donc 100% 'bullish'... et pourtant, un détail jure dans ce tableau idyllique : les volumes de titres en progression atteignent 400 millions et ceux en baisse dépassent les 650Mns.

Ce serait déjà étrange pour une séance se terminant à l'équilibre, c'est carrément surréaliste quand la hausse dépasse +1%, et même +1,6% pour le Dow Jones (il clôture à 29.950 et réalise sa plus forte hausse mensuelle depuis 34 ans et son meilleur mois de novembre depuis 1928 (92 ans).

Le S&P500 gagne +1,2% à 3.627, 2ème record d'affilée (contre 3.615 à 21H57) et le Nasdaq a doublé ses gains au cours des 3 dernières minutes (de +0,4 à +8% à 11.925).

Mais la véritable vedette du jour, c'est le Russel-2000, lui aussi arraché à la hausse sur le finish et qui claque un 4ème record en 6 séances et bondit de +2,37% à 1.785, pulvérisant une bonne fois pour tout le précédent record des 1.740 d'août 2018... amélioré à la marge le 13/11.

Parmi le titres en repli, rien de très spectaculaire : on retrouvait Verisign -1,6%, Adobe -1,8%, Pfizer -3,3%, Illumina -3,9%, puis les 2 géants du commerce en ligne chinois Pinduoduo -7,6% et JD.Com -7,4%, malgré des ventes record lors du 'single's day' du 11/11.

Le Nasdaq était assez classiquement soutenu par AMD +2,8%, Qualcomm +3,3%, Micron +6,8%, Moderna +9,6% (annonce d'un vaccin).,

Le vrai secteur vedette du jour, c'est celui des valeurs pétrolières, dopées par les bons chiffres d'activité chinois et par la conviction d'un retour de la consommation proche de la 'normale' d'ici le début de la campagne de vaccination (le baril de WTI s'envolait de +3,6% vers 41,5$).

Cela déclenche un vrai feu d'artifices avec Schlumberger +11,3%, Nal Oilwell +9,5%, Valero +9,3%, Marathon Oil +8,3%, Apache +8% Hess +7,8%, Conoco-Phillips et Concho +7,7%, Occidental +7,6%, Chevron +7,1%, Diamondbak +6,9%, Devon et EOG +6,4%... et une exception qui confirmait la règle avec Cabot Oil -3,2%,