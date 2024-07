Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: plongeon sans précédent du Soxx depuis 03/2022 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street recule nettement, même si le Dow Jones (+0,6%) inscrit son 3ème record absolu consécutif, à un peu moins de 41.200. L'ampleur des écarts à la baisse est en effet sans commune mesure avec la progression du Dow Jones.



Les tensions commerciales avec la Chine provoquent une rechute de -1,4% du S&P500 à 5.588 et le Nasdaq Composite dévisse de -2,8% sous les 18.000 (pire séance depuis fin 2022) dans le sillage du secteur des semiconducteurs (ASML -12,8%, Nvidia et Micron -6,6%), sans oublier les GAFAM avec notamment Meta -5,7%.



L'indice Soxx des semiconducteurs subit un minikrach de -7,1%, pire chute depuis la mi-mars 2020 (et un abyssal -15,5% le 16/03/2020). Sinon, l'indice avait perdu -4% par deux fois en une semaine fin décembre 2022 (-4,2% et -4%). Les plus lourds replis précédents remontent au 13 juin 2022 (-5,85%), puis au 16 juin (-6,1%).



Les T-Bonds US finissent parfaitement stables par rapport à mardi, à 4,160%... et pas de trace d'un mouvement d'aversion au risque, bien que les 'technos' viennent de subir leur pire trou d'air depuis 20 mois.



Aucune réaction donc à la hausse de 0,6% de la production industrielle des Etats-Unis en juin, annoncée par la Réserve fédérale, avec un taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine qui s'est amélioré de 0,5 point à 78,8%.



Par ailleurs, le Département du Commerce a fait état d'un rebond de 3% des mises en chantier de logements américains le mois dernier, les permis de construire de logements ayant pour leur part augmenté de 3,4%.





