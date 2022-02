Wall Street: plombée par les tensions géopolitiques information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a poursuivi sur sa pente négative vendredi, plombée par la montée des tensions géopolitiques en Europe orientale. Le Dow Jones a lâché plus de 1,4% à 34738 points, tandis que le Nasdaq Composite a dévissé de près de 2,8% à 13.791 points.



'Des responsables à la fois des Etats-Unis et du Royaume Uni ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine sur des rumeurs d'une invasion russe imminente', souligne en effet Wells Fargo, qui met en avant une aversion au risque accrue chez les investisseurs.



Celle-ci s'est traduite par un afflux vers des actifs perçus comme des refuges, tels que les Treasuries dont les rendements ont donc reculé de 13 points à 1,92% pour le taux à 10 ans, et à moins de 1,50% pour le taux à deux ans.



Autre élément préoccupant, l'indice de confiance du consommateur américain de l'Université du Michigan est retombé à 61,7 ce mois-ci en estimation préliminaire, contre 67,2 en janvier, alors que les économistes prévoyaient un chiffre à peu près stable.



Sans surprise, Richard Curtin, l'auteur de l'enquête, attribuait cette nouvelle dégradation du moral des ménages à la remontée de l'inflation, de quoi inquiéter quand on sait que la consommation représente environ 60% du PIB américain.



Du côté des valeurs, Under Armour a décroché de 12,5%, le fabricant de vêtements et de chaussures de sport ayant prévenu que ses marges se tasseraient cette année du fait de la flambée des coûts du transport de marchandises.



Goodyear s'est effondré de 27,4%, malgré la publication par le pneumaticien de bénéfices et de ventes en progression sur son quatrième trimestre 2021, progression toutefois en partie attribuable à la fusion avec Cooper Tire.



Pfizer (+0,4%) et Moderna (+0,6%) sont parvenus à se hisser dans le vert, malgré la décision de l'Agence européenne du médicament d'examiner des cas d'irrégularités menstruelles potentiellement liés à leurs vaccins à ARNm contre la Covid.